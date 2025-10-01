Elon Musk anuncia la creación de la Grokipedia para acabar con Wikipedia y sus «sesgos de izquierdas»

Elon Musk sigue trabajando en el desarrollo de nuevas herramientas. El magnate ha anunciado a través de su cuenta personal de X que su compañía de inteligencia artificial xAI está trabajando en la creación de una alternativa a la página Wikipedia. Su nombre será Grokipedia. «Será una mejora enorme respecto a Wikipedia. Francamente, es un paso necesario hacia el objetivo de xAI de comprender el universo», afirmó el empresario.

El anuncio se produjo a modo de respuesta a un comentario realizado en X por David Sacks, inversor tecnológico y actual presidente del Consejo Presidencial de Asesores para la Ciencia y Tecnología de Estados Unidos. En este, Sacks apuntaba que Wikipedia está «irremediablemente sesgada» por culpa de «un ejército de activistas de izquierdas que mantiene las biografías y se opone a las correcciones razonables».

MÁS INFORMACIÓN YouTube pagará a Trump 22 millones de dólares para poner fin a la demanda por cerrar su cuenta tras el asalto al Capitolilo

We are building Grokipedia @xAI.



Will be a massive improvement over Wikipedia.



Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

«Para agravar el problema, Wikipedia suele aparecer primero en los resultados de búsqueda de Google y ahora es una fuente confiable para el entrenamiento de modelos de IA. Esto es un grave problema», remató.

Por el momento, ni Elon Musk ni xAI han compartido información sobre el momento en el que Grokipedia estará disponible en la red. Sea como sea, lo esperable es que los contenidos que ofrecerá estarán redactados en su totalidad por Grok, que es el chatbot de la compañía con capacidad para responder a cualquier pregunta como hace ChatGPT.