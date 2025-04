El motivo por el que recibes llamadas de números desconocidos en las que nadie contesta y luego te cuelgan

¿Qué hay detrás de las llamadas en las que no contesta nadie?

Suena el teléfono y la pantalla marca un número que no tenemos grabado en la agenda, lo cogemos y no responde nadie. Se trata de una situación desconcertante y un estorbo que muchos no entienden y por la que dudan de la procedencia lícita de las llamadas.

En los últimos años, las compañías se han comprometido a regular las llamadas 'spam'. Por un lado, a no llamar en horas de descanso como la franja de la siesta. Por otro, desde este mes las compañías necesitarán un permiso para poder contactar con los consumidores.

¿Pero qué hay detrás de esas llamadas en las que no contesta nadie? Cuando ocurre una vez es fácil olvidar el asunto y continuar con la rutina, pero el problema llega cuando esta situación se repite. Entre las teorías que manejan muchos usuarios se dice que se trata de una estrategia para mantener al usuario más tiempo al teléfono y ganar segundos para que la llamada parezca más larga.

La explicación a las llamadas de números desconocidos en las que luego nadie habla

Sin embargo, estas llamadas proceden de robots que marcan automáticamente los números. Lo normal es que cuando descuelgas automáticamente la llamada se transfiera a un operador que explica al usuario el motivo de la llamada y le ofrece el producto que quiere vender.

No obstante, otras muchas veces estas llamadas son 'fantasma'. Cuando esto sucede puede suponer que el robot haya superado el límite de llamadas que un operador puede manejar simultáneamente. Cuando el operador no tiene capacidad de atender más llamadas, no contesta nadie y se termina la llamada sin dar más datos.

MÁS INFORMACIÓN Digi, la operadora rumana de bajo coste que se está comiendo el mercado de la telefonía en España

Muchos consumidores acuden a la 'Lista Robinson' para evitar recibir llamadas indeseadas, aunque muchas veces las operadoras no cumplen con esta situación y siguen llamando a pesar de que desde 2007 existe un reglamento dentro de la ley española de protección de datos que obliga a las empresas a consultar estas listas.