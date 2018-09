Trucos para no ser un comprador compulsivo en internet Te damos algunos consejos para evitar que los productos «te persigan» constantemente cuando navegas por la Red

¿Alguna vez has realizado alguna compra por internet que realmente no necesitabas? ¿Cuántas veces has perdido el tiempo navegando en Amazon viendo productos que no has comprado al momento pero después sí porque no dejabas de verlos por internet? Y seguro que alguna vez has sospechado del regalo que te iba a hacer tu pareja porque no dejaban de salirte anuncios de ese producto.

Seguro que cualquiera de esta situaciones te suena. Caer en la tentación es muy fácil y no resulta agradable estar viendo un Youtube cualquier vídeo y al lado tener los anuncios de una popular tienda de ropa mostrándote una y otra vez los pantalones que estuviste viendo hace días y que aún no has comprado. Toma nota de estos trucos para no caer en tentaciones:

- Navegación privada. Si están pensando en regalar a tu novio una tabla de snow, no realices búsquedas en Google sin activar el modo de navegación oculta. De esta manera evitarás que a tu pareja, usando el mismo ordenador, le salgan constantemente anuncios de tablas de snow. Chrome , Firefox, Internet Explorer y Safari ofrecen las opciones de «Modo incógnito» o «Navegación privada».

- Configura los «sites» de compras: Seguro que compras en Amazon, Shein, Aliexpress... Vigila la configuración de cada uno de ellos ya que puedes decidir si quieres que te muestren anuncios o no. Por ejemplo, Amazon tiene la opción de «Preferencias de Anuncios» para que te muestre publicidad o no de acuerdo a tus intereses.

- Google: El gigante de internet es un «maligno» al completo. Lo peor que puedes hacer es tener tu sesión iniciada en Gmail al mismo tiempo que cotilleas las últimas ofertas. Google sabe quien eres y te mostrará la publicidad en cualquier de sus nichos, por ejemplo, en Youtube. Configura en Google «Los anuncios que ves».