Trucos para encontrar gasolina barata y organizarte el verano con Google Maps

La época de vacaciones ya ha arrancado y, además, por primera vez desde 2019, con las restricciones de la pandemia bajo mínimos. Si tienes planeado salir de casa para pasar unos días en otras ciudades o, incluso, en otros países, debes saber que la tecnología ofrece herramientas que ayudan a que seas capaz de moverte en tu destino, prácticamente, igual de bien que en la localidad en la que resides.

Entre ellas encontramos Google Maps , una de las plataformas de navegación más populares y disponible en versión de aplicación para iOS y Android . Te explicamos cómo puedes sacarle partido a la herramienta durante las vacaciones para que no te pierdas nunca.

Para planificar

Si te gusta tener las vacaciones organizadas antes de abandonar tu casa, Google Maps puede ayudarte en la tarea. Si, por ejemplo, utilizas la aplicación para buscar los sitios que quieres visitar, y haces 'clic' encima de los iconos, te encontrarás con la opción 'guardar' y, si pulsas encima, podrás guardar el sitio dentro de una de las listas predefinidas que ofrece la 'app': 'Favoritos', 'Quiero ir' o 'Sitios destacados' . También puedes crear tus propias listas, lo que , por ejemplo, te permite organizar cada día que tengas de vacaciones.

Solo tienes que hacer clic en el icono de color azul recogido a la derecha del lugar de interés para guardarlo en alguna de las listas ABC

Para saber dónde repostar

Sin duda, la posibilidad de consultar el precio del combustible en las distintas gasolines es una de las herramientas más interesantes que tiene Google Maps. Especialmente ahora, con el precio del combustible disparado .

La funcionalidad es muy fácil de usar, tan solo tienes que escribir 'gasolineras' en la barra de búsqueda de la aplicación y, automáticamente, te mostrará todas las que están cerca de tu situación y, además, te compartirá directamente el precio de la SP 95. Si haces 'clic' encima de los iconos, además, podrás comprobar el coste del resto de combustibles que ofrecen.

Evidentemente, también puedes comprobar los precios de las gasolineras sin necesidad de encontrarte ubicado en la ciudad. Por ejemplo, si vas a pasar las vacaciones en Cádiz, solo tienes que escribir 'gasolineras Cádiz' en el buscador y la aplicación te mostrará toda la información. Así puedes salir de casa sabiendo en qué gasolineras de tu destino resulta más económico repostar.

No te pierdas

Antes de iniciar el viaje, la 'app' te permite activar la opción Live View ABC

La funcionalidad ' Live View ' permite, gracias al uso de la cámara del terminal, que resulte mucho más sencillo desplazarse por una urbe. También ofrece información muy detallada acerca de la ruta que debe seguir el usuario para llegar a un sitio concreto. Para utilizarlo, hay que introducir un destino en la barra de búsqueda o tócarlo en el mapa.

Tras esto, se debe hacer 'clic' en la opción 'Cómo llegar'. En la barra de herramientas de los modos de viaje que se encuentra encima del mapa, debe tocar sobre 'A pie' y después sobre 'Live View', opción que aparece recogida en la parte inferior de la pantalla.

Sigue a guías locales

Google permite seguir a usuarios que realizan valoraciones de las ciudades, restaurantes y otros espacios dentro de la plataforma. La aplicación, además, permite a los usuarios registrarse como ' Local Guides ' ('guías locales'). Si te mueves a una ciudad que desconoces, puede ser buena idea buscar entre las reseñas aquellas realizadas por perfiles que cuenten con la insignia que les reconoce como tales.

En el fondo, cualquiera puede convertirse en 'local guide', pero en función del número de reseñas que se haya subido a la plataforma la insignia que reconoce como tal varía. ABC recomienda seguir perfiles que tengan cierta experiencia. No obstante, ante la duda lo mejor siempre es contrastar las opiniones de varios internautas.

Para recordar el sitio en el que ha aparcado

Si eres conductor seguro que te ha ocurrido alguna vez. Llegas a un centro comercial, o viajas a una ciudad que no conoces bien, y te cuesta recordar dónde has dejado el coche. Google Maps te da la opción de g uardar la situación exacta en la que has aparcado su vehículo. Únicamente debe pinchar encima de su ubicación actual, el círculo azul que se muestra encima del mapa.

Una vez haya hecho esto, se desplegarán en su dispositivo móvil varias opciones diferentes, entre ellas 'Definir como ubicación de aparcamiento'. Si hace clic en la última, se guardará en su cuenta la situación de su coche, su bicicleta o su moto, y aparecerá recogida en el mapa mediante un icono en el que se puede ver una letra P seguida de la leyenda 'has aparcado aquí'.

