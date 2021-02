Seis trucos para evitar estafas cuando compres en páginas de segunda mano La venta de productos online está creciendo enormemente al calor de la pandemia. Los cibercriminales no solo están suplantando a empresas como Amazon para robar datos y dinero; también están empleando sitios de segunda mano, como Wallapop o Milanuncios

La Covid-19 no solo ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con los demás. También ha alterado notablemente nuestros hábitos de consumo, que se han vuelto más digitales que nunca. Así lo demuestra, por ejemplo, el que durante la pasada Navidad, según datos de Salesforce, las compras por internet crecieron un 50% respecto al mismo periodo en 2019. Incluso aquellas personas que hasta el momento no utilizaban la red y aplicaciones para estas cosas, se han visto obligadas a adentrarse en este mundo de una forma mucho más precipitada e intensa de lo que habrían esperado.

Las plataformas de compraventa de segunda mano, como Milanuncios o Wallapop, han actuado, más que nunca, como termómetro de tendencias de consumo durante el pasado año: por ejemplo, según datos de Milanuncios, la búsqueda de casas con terraza durante el confinamiento aumentó un 609 %; los nuevos hábitos de deporte en casa impulsaron un aumento del 60% en la demanda de bicicletas estáticas; la llegada de la nueva generación de consolas produjo un aumento en la demanda de un 124% y así, sucesivamente.

A pesar de las medidas y herramientas de seguridad que proporcionan estas plataformas, siempre en cualquier entorno online es recomendable seguir una serie de pautas para evitar caer en situaciones potencialmente engañosas o en casos de estafa. Que, en tiempos de pandemia e hiperconexión, están en auge.

Mira el historial del vendedor

Las valoraciones que reciba un vendedor, o un comprador, de transacciones anteriores es un de los mejores indicadores para saber si la persona con la que se está tratando es de confianza. Esto no implica que gente que lleva poco tiempo empleando la plataforma en cuestión no vaya a cumplir con lo acordado. Sin embargo, en estos casos es preferible aumentar las precauciones. Lo ideal sería intentar contar con absolutamente toda la información del producto antes de cerrar el trato y que la entrega sea en persona.

Comprueba que el producto esté bien

Una forma de asegurarse de que el producto que vamos a adquirir se encuentra en las mismas condiciones que detalla el anuncio, es pedirle al vendedor un vídeo en el que se pueda comprobar que el producto ofertado se encuentra en buen estado y funciona, incluyendo imágenes en las que se esté utilizando o mostrando en detalle. Por ejemplo, a través de plataformas como Milanuncios se pueden enviar archivos de imagen a través del chat sin necesidad de tener que utilizar otras aplicaciones para hablar, evitando así dar datos personales. Si finalmente el vendedor no accede a enviar las imágenes, es una señal clara para desconfiar y lo mejor será no comprar el producto y buscar otra alternativa más fiable.

Otras plataformas de compra venta de segunda mano, como Wallapop, no permiten compartir imágenes a través del propio chat. En este caso, si existen dudas sobre el estado del producto, lo ideal es pedirle al vendedor que complete la información con más imágenes.

No cedas datos personales

Las plataformas ofrecen todas las herramientas necesarias para establecer una comunicación fluida, por lo que normalmente no es necesario utilizar canales adicionales entre comprador y vendedor. Por eso, lo ideal es utilizar siempre el sistema de comunicación interno de la plataforma y evitar aquellos vendedores que solicitan otros datos personales o de contacto, como el teléfono, el DNI o peor, los datos bancarios o de la tarjeta de crédito. Cabe recordar que las estafas en las que los ciberdelincuentes se hacen pasar por vendedores con el fin de robar datos e información al usuario son bastante habituales.

Ojo con las condiciones

Si el vendedor no permite efectuar la transacción en persona, no acepta un encuentro presencial para ver el producto o se justifica diciendo que estará fuera algunas semanas, lo mejor es no seguir adelante. Una práctica recomendada es buscar un punto de encuentro que sea adecuado para ambas partes, por lo que la ausencia de esa predisposición puede ser sospechosa. Tampoco es recomendable aceptar realizar el pago a través de formas de pago anónimas o mediante transferencias al extranjero. De hecho, siempre que se tenga opción, es mejor realizar la transacción en persona, pagar a contrareembolso o utilizar los servicios propios de pago y envío integrados en la plataforma. Ese es el caso de la herramienta Milanuncios Express o el servicio de envíos de Wallapop, permitiendo así proteger tanto al vendedor como al comprador.

También con los precios bajos

Si se encuentra una oferta con un precio sensiblemente bajo, en comparación de otros anuncios, suele ser una señal de alarma para desconfiar, ya que muchas de estas "gangas" pueden ser engañosas. Por eso, es importante fijarse bien en las características, el estado y el precio que tiene el producto en el mercado para contar con toda la información antes de tomar la decisión de compra. En este sentido, es fundamental buscar anuncios similares en la plataforma para poder realizar una comparación.

Comunica el fraude

Si se identifica un posible caso de fraude o comportamiento sospechoso del vendedor, es recomendable reportar rápidamente cualquier irregularidad a los cuerpos de policía y ponerse en contacto con los responsables de Atención al Cliente de la plataforma, ya que de esta forma se podrá evitar futuras compras fraudulentas.