Consejos para desconectar del móvil: así podremos hacer un «détox» digital Gestionar mejor las notificaciones, eliminar aplicaciones que no se usen o emplear un despertador en lugar del móvil son algunas recomendaciones de los expertos

Ha pasado rápidamente y sin darnos cuenta, pero el móvil es una prolongación más de nuestro cuerpo. Su uso, excesivo y prolongado en muchos casos, se extiende a todas las generaciones de la sociedad. Es un elemento indispesable que, sin embargo, puede derivar en trastornos como la adicción.

Es fundamental, han relatado expertos a este diario en anteriores ocasiones, desprenderse un poco de su uso. Un objetivo que ha llevado a las empresas tecnológicas a introducir funciones para conocer el tiempo que se dedican las personas a estar pendiente del dispositivo móvil, ya sea por motivos personales o laborales. Es más, hay países como Francia que ha empezado a regular un derecho a la desconexión por el elevado estrés que provoca.

Hay razones para hacerlo, pero también, al menos, para reflexionar si es necesario estar constantemente con el «smartphone» en la mano. ¿Vale la pena? ¿Podríamos hacer otras cosas en lugar de estar pendiente? El buen aprovechamiento del tiempo de ocio, sobre todo en fiestas y vacaciones, es fundamental para «sanear» la relación entre la persona y el móvil.

Según un estudio realizado por Rastreator, 1 de cada 4 españoles entre 18 y 65 años (7,6 millones) es adicto al móvil, mientras que el 80% lo usa de manera continua, entre 2,5 y 4 horas diarias. El escenario habla por sí solo: el 96,8% de estos jóvenes ha utilizado en 2018 servicios como WhatsApp como canal preferente a la hora de comunicarse, recoge el estudio «Sociedad Digital en España 2018» elaborado por la Fundación Telefónica. Una cifra que se reduce ligeramente a nivel global: el 95,1% de los españoles prefiere utilizar este tipo de plataformas.

Gestionar mejor las notificaciones

Es posible, en primer lugar, prestar atención a las terribles notificaciones. Un elemento que causa un gran estrés. Desde IMF Business School lo consideran importante para desconectarse del móvil: «Nada de notificaciones con vibración, luz o ventanas emergentes, esto nos ayudará a consultar menos el móvil. Si por cuestiones de trabajo debemos mantenernos conectados, en ese caso solo activaremos las notificaciones de aquellas aplicaciones indispensables para cumplir con nuestras obligaciones», apuntan.

Evitar usarlo como despertador

Para los expertos de Certideal, plataforma de venta de teléfonos reacondicionados, creen que es importante dormir alejado del móvil porque suscita interés y puede ocasionar una reducción de las horas de sueño: «Utilizar nuestro smartphone como despertador nos lleva, irremediablemente, a consultarlo cuando lo cogemos. Por ello, es mejor apagarlo completamente cuando nos acostemos», añaden.

Alejarse físicamente a veces

De hecho, es importante distanciarse físicamente del terminal si es posible, elegir un «espacio» para pensar libremente. «Nos permitirá separarnos de él físicamente, con la tranquilidad de saber dónde se encuentra. Pero, ojo, que este espacio no sea tu habitación ya que tendremos la tentación de mirarlo antes de dormir y al despertarnos», añaden las mismas fuentes, que coinciden con IMF: «No necesitamos estar pegados al móvil para demostrarle cuánto nos gusta. No llevarlo encima nos ayudará a caer en la tentación de estar constantemente revisando si tenemos algún mensaje, me gusta o comentario. Podemos empezar a ponerlo en práctica mientras comemos».

Hacer limpieza a aplicaciones

El número de aplicaciones que se usa de media en España es de once. Una pequeña cantidad que supone una ínfima parte de los servicios que, en realidad, uno tiene instalados en su dispositivo. La mayoría, en efecto, apenas se utilizan por lo que es incluso recomendable eliminarlas. «Si no lo usas, a la papelera. No nos referimos al móvil, sino a esas decenas de apps que tenemos instaladas en el móvil y que no usamos, pero que nos provocan la curiosidad de mirar el móvil al ver o escuchar que nos ha llegado algo. Eliminarlas reducirá el deseo de ver si tenemos algo sin revisar», añaden fuentes de IMF.

Controlar el tiempo que pasas

Al calor de esa demanda creciente, las emrpesas tecnológicas como Apple o Google han incorporado en las últimas actualizaciones de sus sistemas operativos funciones para consultar el tiempo de uso de los móviles. Una decisión interesante que puede contribuir a que los usuarios sean más prudentes a la hora de cogerlo. «La mayor parte del tiempo lo pasamos utilizando aplicaciones y, si te paras a pensar, muchas de ellas son totalmente innecesarias», añaden desde Certideal. «También podemos instalar aplicaciones que limitan el tiempo de uso de nuestras redes, lo que nos hará ser conscientes del tiempo que les dedicamos», sugieren.

Solución radical: modo avión

Otras recomendaciones puede ser activar o bien el modo avión o el modo noche si está disponible en el móvil. «Es muy útil para vencer la dependencia a nuestros dispositivos ya que con él se evita que entre cualquier notificación. De esta manera, consultaremos nuestro teléfono cuando queramos y no inmediatamente cuando recibimos un aviso. Si este paso te parece demasiado, puedes prepararte antes desactivando las notificaciones o dejando el móvil en silencio», recomiendan.