Cómo puedo evitar que el INE sepa dónde estoy

La polémica estaba asegurada cuando trascendió el proyecto del Instituto Nacional de Estadística (INE) por el cual tres operadoras, Vodafone, Orange y Movistar, cederán datos «agregados y anonimizados» procedente de los teléfonos de sus abonados para realizar una macroencuesta de movilidad. El sondeo se realizará durante ochos días, del 18 al 21 de noviembre, el 24 de noviembre, el 25 de diciembre, el 20 de julio y el 15 de agosto. La Agencia se ha dirigido al INE solicitando información sobre los protocolos establecidos con las operadoras para la utilización de los datos de los teléfonos móviles con el fin de «conocer los desplazamientos de la población».

Aunque las empresas de telecomunicaciones han estado comercializando con los datos en los últimos años, este proyecto ha levantado la ceja a muchos usuarios. Para evitarlo, la única forma, desgranan a este diario expertos consultados, es realizar un proceso algo rudimentario pero efectivo. De las «telecos» implicadas Vodafone es la única compañía que ha informado a los usuarios acerca de los pasos que deben dar para que los datos recogidos de sus dispositivos móviles no sean compartidos. Lo único que hace falta es acceder a la aplicación «Mi Vodafone» y establecer en los ajustes la opción

«No acepto que Vodafone ceda datos anonimizados». Si hace esto, no solo dejará de participar en el estudio del INE, sino que la operadora dejará de facilitar información disasociada procedente de su «smartphone» a cualquier otra compañía. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas que tengan contrato con Movistar o con Orange? «La única forma de estar seguros de que esos datos no van a llegar al INE pasa, prácticamente, por apagar el móvil y dejarlo guardado en la mesilla», dice a ABC Lorenzo Martínez, director de la consultora informática Securízame. Martínez apunta, no obstante, que lo más importante es que durante esos días la línea no esté operativa, por lo que sí se podría emplear el terminal en modo avión y hacer uso de internet a través de una red WiFi.

¿Realmente son anónimos los datos que se van a ceder? «No son anónimos. El dato no es anónimo. lo que se aduce desde las operadoras es que el dato al ser anonimo no aplica el RGPD. La realidad es que el dato anónimo es una quimera. Con datos de ubicación, con variables espacio-temporales, cruzando solo ubicación en un malo y el tiempo que permaneces puedes identificar al 95% de la gente», añade a este diario Sergio Maldonado, director general de la empresa de PrivacyCloud.

«Con tres puntos de información, aunque lo llames anonimizados y agregados, con esa correlación puedes llegar a la mayor parte de la población. Puedes llegar a individuos a partir de tres fuentes que consideramos anónimos. ¿Por qué? Porque los cruzas. El problema es que lo que está aduciendo por parte de la operadora es que es anónimo. No me parece nada mal que el INE haga lo que propone, porque es parte del interés público. pero no que el dato se aplica a un permiso que nunca di. Si la operadora quiere hacerlo tienen que solicitarlo», añade.