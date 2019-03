Cómo encontrar mi móvil aunque esté en silencio Tanto si tienes un iPhone como un «smartphone» Android, existen opciones para que puedas localizar el terminal

Tu «smartphone» siempre te acompaña. Como has ido al médico, decidiste ponerlo en silencio para que nadie te molestara. Luego fuiste a hacer la compra, al trabajo, de comida... Y cuando quieres buscar tu móvil no aparece. No está en el bolsillo de la chaqueta. Tampoco en el bolso ni en el coche. No sabes dónde te lo has dejado. Pruebas a llamar a ver si suena pero recuerdas que es imposible oír esa canción que tanto te gusta porque no va a sonar. Que no cunda el pánico porque hay solución.

Encontrar un móvil que esté en silencio no es una misión imposible y depende del tipo de terminal que tengas, deberás seguir una ruta u otra.

Si tu teléfono es Android

Para localizar tu terminal, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

- El móvil tiene que estar encendido

- Tienes que tener una sesión iniciada en una cuenta de Google

- Estar conectado a internet, ya sea por una red wifi o por datos móviles.

- Estar visible en Google Play.

- Tener la ubicación activada.

- Tener activado «Encontrar mi dispositivo» (Ajustes - Seguridad y ubicación - Encontrar mi dispositivo y activa las opciones Localizar este dispositivo de forma remota y Permitir borrado y bloqueo remotos)

Entonces, sigue los siguientes pasos:

1. Entra en www.google.com/android/find

2. Inicia sesión con tu cuenta de correo de Gmail

3. Selecciona el dispositivo que quieres encontrar (si es que utilizas o has utilizado varios, como relojes inteligentes, «smartphones»...)

4. Elige la opción «Reproducir sonido». El móvil sonará durante cinco minutos aunque esté en silencio

Si tienes un iPhone

Apple también permite a los usuarios reproducir un sonido en un dispositivo con la opción «Buscar mi iPhone» disponible en iCloud. Debes seguir los siguientes pasos:

1. Entra en iCloud.com/find e inicia sesión

2. Haz clic en «Buscar»

3. Selecciona en «Todos los dispositivos» el que quieres encontrar, es decir, el iPhone

4. Haz clic en «Reproducir sonido».