Cómo cambiar la contraseña del wifi

Este martes 5 de febrero se celebra el Día Internacional de Internet Segura y, por ello, queremos darte las claves que debes seguir para cambiar la contraseña wifi de tu casa. Y es que dicha clave es una auténtica desconocida para muchos usuarios y, quizás, en estos momentos, tu vecino se esté aprovechando de tu Red, reduciéndote el ancho de banda. O lo que es peor: si alguien comete delitos a través de tu conexión, tú serás el único responsable.

Si acabas de independizarte y ya has contratado con una compañía internet, has de saber que la configuración por defecto del router no siempre es la más apropiada, tal y como recuerda la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

«El router debe incorporar al menos el protocolo WPA entre sus medidas de seguridad. Si es anterior a esta opción de seguridad debemos sustituirlo», aconsejan los expertos. Así que accede a la configuración del router para averiguarlo.

Para ello, conéctate a internet y, desde el navegador, escribe los números 192.168.1.1 en la barra de direcciones. Suele ser la forma más sencilla con la que entrar en cualquier router conectado, independientemente de la compañía con la que tengas el contrato.

Se abrirá, así, una ventana en la que se pide el usuario y la contraseña para acceder a la configuración del router. Si dichos datos no han sido modificados, suelen estar en una pegatina del propio dispositivo o en el manual de usuario (normalmente son claves sencillas tipo «admin», «1234»). Entra en «Ajustes» y ahí encontrarás la información sobre el nombre de tu red, el cifrado de seguridad que usa y, por último, la opción de cambiar contraseña.

La clave que viene por defecto no es segura. Configura una nueva contraseña con al menos 12 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Recuerda dar a «Guardar» o «Aceptar» para que el cambio se conserve.

Normalmente, los operadores cuentan con aplicaciones desde las que también podrás efectuar dichos cambios desde tu móvil o tableta. Para ello, tendrás que descargarte la correspondiente «app».

Tal y como aconseja OSI, otras medidas de seguridad recomendables en el router son:

- Asigna el sistema de seguridad más avanzado: WPA2 (tipo de cifrado más seguro)

- Modifica el nombre de la red

- Cambia la clave para modificar la configuración (por defecto suele muy sencillas, como «1234» o «admin»).

- Apaga el router si te vas de casa varios días