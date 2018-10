Cambio de hora 2018: ¿se cambia sola la hora en el móvil? Tranquilos, que si está conectado a internet lo más probable es que se ajuste automáticamente

Cada final de octubre la misma cantinela de todos los años. Ajustar la hora del coche, la del microondas, la del reloj de pared. La razón: entra el horario de invierno. Este domigno de madrugada se gana una hora.A las 3.00 horas serán las 2.00 horas. Tal vez este puede ser la última vez que se haga esta tarea engorrosa que nos lleva cada seis meses a temer por si no suena la alarma o llegamos tarde a una cita.

Sucede desde hace décadas y, pese a todo, aún no nos acostumbramos. Es más, siempre tenemos dudas. Llega el cambio de hora y, como cada día que esto sucede, muchas personas se van a la cama temiendo no levantarse porque el reloj no haya cambiado la hora. Sin embargo, la tecnología ha permitido que este paso se efectúe de forma automática como por arte de magia. El horario de verano puede derivar en algunas consecuencias fatales en algunos aparatos electrónicos.

El cambio de horario en los teléfonos puede hacerse de dos formas: una automática, definida por las operadoras; y otra manual. Los modelos actuales cambian la hora automáticamente (tanto en los sistemas operativos como iOS, Android o Windows) en caso de tener activada la función para la zona horaria en la que opera. Los diferentes sistemas operativos cuentan con la aplicación de «Hora Mundial», que establece las determinadas frnaja horaria de las regiones en la que los aparatos electrónicos se encuentran.

Por esta razón, si se tiene activada la «Zona horaria automatica», función que suele aparecer por defecto, el próximo domingo cuando te levantes tendrás el móvil con la hora correcta. Los teléfonos que tienen la opción de «Cambio automático de hora», como la mayoría de última generación, lo hacen vía GSM, sistema global para las comunicaciones móviles. Esa información la proporcionada la red telefónica en el momento en el que el aparato se sincroniza con la estación central. El operador tiene configurado la hora para que en el momento de encender el móvil éste tenga la hora correcta.

En caso de que no se pueda cambiar la fecha y hora en el terminal suele ser porque se tiene activada la opción «actualizar automáticamente la zona horaria». En otros modelos como los que operan con el sistema operativo iOS (Apple), si aparece una fecha, una hora o una zona horaria incorrecta o si hay problemas para cambiar automáticamente al horario de verano habrá que activar Ajuste automático en «Ajustes/General/Fecha y hora». De este modo, se establecerá automáticamente la fecha y la hora en función de la zona horaria.

Desde un ordenador, hay que dirigirse a la configuracón. Para ello, el usuario debe establecer el cambio automático. En ordenadores con Windows está en «Inicio/Panel de control/Fecha y hora» o tan solo hacer clic sobre la hora y fecha de la barra de tareas en la parte inferior derecha de la pantalla.