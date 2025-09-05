Suscribete a
Alemania conecta el superordenador de IA más rápido de Europa

El sistema, llamado Júpiter, figura entre los cuatro de su clase más potentes que hay en el mundo. Ha costado 500 millones de euros

El superordenador Júpiter
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Júpiter es el primer superordenador europeo de la llamada clase de 'exaescala'. Es capaz de realizar más de un billón de operaciones aritméticas por segundo. Ha costado alrededor de 500 millones de euros, financiados por la UE y Alemania a través de la ... Empresa Común EuroHPC, y es uno de los cuatro superordenadores más potentes del mundo. Según el Centro de Investigación Jülich, Jupiter está diseñado para simulaciones y aplicaciones de IA en la ciencia y la industria que requieren la máxima potencia de cálculo, como el entrenamiento de grandes redes neuronales. «Mejora la simulación climática y meteorológica para mejorar decisivamente la predicción de eventos extremos locales como fuertes lluvias y tormentas eléctricas violentas, entre otras cosas… no es solo una hazaña tecnológica, es una infraestructura estratégica para la soberanía digital europea», ha dicho durante su inauguración en Alemania la comisaria europea Ekaterina Zaharieva.

