Así es el robot Gundam de 20 metros capaz de mover la cabeza y caminar

Si creció entre los años ochenta y noventa del siglo pasado, seguramente recuerde haber visto alguna que otra serie o película protagonizada por robots enormes; ya fuese Mazinger Z, Transformers o Gundam. Ahora, si pudiese ir a la bahía de la ciudad japonesa de Yokohama, podría ver cómo se alza una imponente réplica de cerca de 20 metros del RX-78 Gundam.

A diferencia de otras representaciones similares del popular robot de dibujos animados, esta es capaz de arrodillarse, girar la cabeza y señalar al cielo, según explica el portal Nerdist, que, además, se ha hecho eco de algunos vídeos en los que se puede observar como realiza el proceso.

El Gundam mecanizado tiene un peso de 22 toneladas y, como se puede apreciar en el vídeo, realiza todas las operaciones de forma lenta. También es capaz de subir los brazos y mover los dedos. Por el momento, el robot no está terminado y se espera que en el futuro pueda caminar y realizar todas estas acciones con mayor fluidez.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7