Empleados de Google protestan por su manejo del acoso sexual

Google vive una reacción interna de sus trabajadores por su manejo del acoso sexual y su cultura laboral. Durante la mañana del 1 de noviembre, unos 1.500 empleados, según relata The New York Times, han dejado sus puestos de trabajo en señal de protesta.

«No queremos sentir que somos desiguales o que ya no somos respetados», dijo Claire Stapleton, de 33 años, gerente de marketing de productos en YouTube de Google, que ayudó a convocar la huelga. «Google es famoso por su cultura. Pero en realidad ni siquiera estamos cumpliendo con los principios básicos de respeto, justicia y equidad para cada persona aquí».

La campaña «Marcha de Google por un cambio real», su nombre en español, ha llegado a 78 oficinas a nivel mundial, siendo Tokio la más madrugadora. Le han seguido Singapur, Londres, Berlín... En España, al ser festivo por el Día de Todos los Santos, no se ha producido tal parón.

More photos are coming in from the 40+ offices walking out today! Check out Zurich. #GoogleWalkouthttps://t.co/HLCZjUvonL