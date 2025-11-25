A subasta uno de los Bentley Mulsanne que utilizó Carlos III antes de ser rey

El próximo mes de diciembre la compañía H&H Classics pondrá a la venta un vehículo que hará las delicias no solo de los amantes del motor, sino también de los seguidores de la Casa Real británica. Bajo el evento 'The Millbrook ... Sale' esta empresa lanzará un Bentley Mulsanne de 2013 que es una auténtica joya de coleccionista. Esta unidad tan especial cuyo precio de venta estimado está entre las 80.000 y las 100.000 libras esterlinas (entre 90.000 y 113.000 euros al cambio actual), fue utilizada para trasladar al rey Carlos III, entonces Príncipe de Gales, de un lado a otro.

El vehículo conserva la pintura original con interiores de cuero magnolia h&h classics

El Mulsanne fue el primer buque insignia diseñado íntegramente por Bentley Motors en casi 80 años, desde el modelo Eight-Litre de W.O Bentley de 1930. Este diseño, que toma su nombre de la famosa curva del circuito de las 24 horas de Le Mans debutó originalmente en 1980, pero su producción se interrumpió en 1992 y no volvería a ver la luz hasta 2010 tras mostrarse completamente rediseñado con el Concurso de Elegancia de Pebble Beach de 2009.

Durante muchos años, Bentley fue la marca predilecta de la Familia Real británica, unión de la que surgieron dos elegantes limusinas de Estado fabricadas para la Reina Isabel II en 2002 y que han permanecido en servicio desde entonces, mientras que para otros miembros más jóvenes se entregaba el Mulsanne. Uno de estos últimos ejemplares es el que ha sacado a la venta H&H. El DA63 XGO perteneció originalmente al Departamento de prensa y vehículos especiales de Bentley Motors Cars, desde donde fue asignado a la Familia Real en diciembre de 2013. Desde entonces sería utilizado para trasladar al actual rey Carlos III a diferentes eventos. En 2017 pasó a manos de un particular y permaneció en una colección privada hasta 2022, cuando se vendió nuevamente.

Este diseño perteneció originalmente al Departamento de prensa y vehículos especiales de Bentley Motors Cars, h&h classics

Como no podía ser de otra manera, este vehículose creó con las mejores prestaciones de la época, entre las que se incluyen suspensión neumática a las cuatro ruedas, molduras interiores de nogal, cámara de visión trasera, elevalunas eléctricos, control de crucero, ajuste lumbar eléctrico en los asientos tanto delanteros como traseros, volante multifunción de cuero, sistema de navegación integrado, llantas de aleación de 21 pulgadas, portón trasero eléctrico, radio, televisión digital y parabrisas con aislamiento térmico.

Además, esta unidad conserva su color original, el Azul zafiro oscuro con interiores de cuero magnolia. Por supuesto, este vehículo ha recibido durante todos estos años un exhaustivo mantenimiento, tal y como lo demuestran los sellos de servicio de agentes de Bentley, por lo que su estado de conservación es bastante bueno.