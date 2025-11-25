Suscribete a
ABC Premium

A subasta uno de los Bentley Mulsanne que utilizó Carlos III antes de ser rey

El vehículo, que está fechado en diciembre de 2013 y presenta un estado de conservación bastante bueno, podría venderse por más de 110.000 euros

A subasta un Lamborghini Diablo único que podría superar los 500.000 euros

Así es el Bentley que utilizó Carlos III durante varios años que ha salido a la venta
Así es el Bentley que utilizó Carlos III durante varios años que ha salido a la venta h&h classics -gtres
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo mes de diciembre la compañía H&H Classics pondrá a la venta un vehículo que hará las delicias no solo de los amantes del motor, sino también de los seguidores de la Casa Real británica. Bajo el evento 'The Millbrook ... Sale' esta empresa lanzará un Bentley Mulsanne de 2013 que es una auténtica joya de coleccionista. Esta unidad tan especial cuyo precio de venta estimado está entre las 80.000 y las 100.000 libras esterlinas (entre 90.000 y 113.000 euros al cambio actual), fue utilizada para trasladar al rey Carlos III, entonces Príncipe de Gales, de un lado a otro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app