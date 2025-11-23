El nuevo McLaren único en el mundo que rinde tributo a Las Vegas

McLaren está disfrutando de las mieles del éxito no solo con la gran acogida de sus superdeportivos, sino también en su división de competición donde está dominando en esta temporada de la Fórmula 1. Antes del Gran Premio de Las Vegas, el fabricante ... británico ha presentado un 'one of', o lo que es lo mismo, un vehículo único en el mundo que se muestra como una interpretación diferente de las luces de la ciudad del juego a través de una lente monocromática. Se trata de un encargo que plasma con gran originalidad este icónico destino estadounidense en el que no faltan luces de neón y rótulos de colores.

Para dar forma a este vehículo, el equipo McLaren Special Operations (MSO) se ha inspirado en la energía de Las Vegas y en su potente espectáculo visual. El diseño parte de un 750S Spider y fusiona la historia en competición de McLaren, la artesanía y el espíritu festivo de la ciudad en una auténtica obra maestra de la ingeniería. Así, presenta un exterior monocolor pintando a mano con detalles reveladores en el que se han empleado pinturas exclusivas como Vegas Nights, un negro intenso con tonos cian, magenta y verde.

Para la carrocería se ha usado una pintura exclusiva, la Vegas Night mclaren

El Project Viva by MSO, nombre con el que ha sido bautizado, incluye importantes detalles como representaciones gráficas de los lugares más populares –como el Parque Estatal Valle del fuego o las fuentes de la avenida Las Vegas Strip–, las siluetas de los coches ganadores de un campeonato de McLaren ordenados según la competición, una evolución del logotipo Speedy Kiwi que rinde tributo a los orígenes de la compañía, diez estrellas que hace referencia a los diez campeonatos del mundo de constructores logrados, el trofeo de Muriwai en cuyo interior está el contorno pintado a mano de la Muriwai House de Bruce McLaren y, en el parachoques delantero, el casco de carreras que llevó este en 1970 en su última temporada.

El interior del coche cuenta con asientos de fibra de carbono forrados en tejido Alcántara, volante sin botones superfluos, costuras en cian y magenta en los reposacabezas, placa numerada 'Project Viva 1/1' en la consola central y umbrales iluminados con silueta del skyline de Las Vegas al abrir las puertas diédricas.

En el interior hay una placa numerada que pone 'Project Viva 1/1' mclaren

El automóvil de base, el 750S Spider, está equipado con un techo retráctil que se desliza hacia arriba o hacia abajo en solo 11 segundos a velocidades de hasta 50 km/h, panel de instrumentos del conductor montado en la columna de dirección, pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas con unión óptica, Apple CarPlay de serie, conectividad USB-C y USB-A y Control Launcher, entre otras cosas.

Su sistema de propulsión es un motor V8 biturbo de 4 litros montado en el centro para lograr una distribución del peso perfecta que genera una potencia de 750 CV y 800 Nm de par. Esto le permite alcanzar una velocidad máxima de 332 km/h y pasar de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos.

El precio del modelo base parte en unos 355.000 euros, por lo que el valor de este vehículo único probablemente lo supere con creces llegando incluso al millón de euros.