FD One, el Ferrari volador que promete revolucionar el espacio aéreo

Los vehículos volares son, definitivamente, el futuro. Cuando los cineastas imaginaban cómo serían el año 2020, los coches voladores eran un must, el tráfico no era un problema, los atascos no existían y los grandes edificios plagados de anuncios interactivos –como los de Times Square– servían de pantallas informativas para los usuarios de este tipo de transporte, además de ser grandes vallas publicitarias, véase el caso de la obra maestra de Ridley Scott, Blade Runner.

Su diseño resulta realmente llamativo - © Lazzarini Design Studio

Llegados a este punto, ninguna de estas predicciones es real, pero las VTC ya practican con sus primeros modelos de taxis aéreos, las firmas de lujo preparan sus helicópteros y coches voladores de alta gama y otros, como Lazzarini Design Studio, sueñan con lanzar prototipos con un toque nostálgico a la par que moderno.

Esta firma italiana, especializada en diseñar prototipos sofisticados de vehículos de lujo que combinan elementos vintage con arquitecturas futuristas, ha creado el FD-One, un elegante tricopter inspirado en los Ferrari de Fórmula 1 de los años 50 que promete convertirse en el capricho de las grandes fortunas.

Aunque el FD-One es todavía una ilusión de la compañía italiana, ya están buscando inversores para hacer realidad este ambicioso proyecto que promete ser todo un éxito.

Este vehículo podrá alcanzar 498 km/h - © Lazzarini Design Studio

En lo que a características técnicas se refiere, el FD-ONE está impulsado por un sistema híbrido que incluye un motor de gasolina V12 y seis motores eléctricos –cuatro en la parte delantera y dos en la parte posterior– impulsados por un sistema de correas. Este vehículo futurista, fabricado en fibra de carbono, tiene una longitud de 7,4 metros y un peso de 899 kg.

La energía de este vehículo vendrá de tres paquetes de baterías almacenados en la parte inferior de la nave. ¿Lo mejor? podrá alcanzará velocidades de 498 km/h y volar durante tres horas sin necesidad de cargarse. Eso sí, necesitarás trajes y cascos especiales para montar en él, ya que está concebido con una cabina totalmente abierta que permite a sus pasajeros disfrutar aún más de las vistas y experimentar, en mayor grado, la adrenalina.

Su diseño es una mezcla de tradición y modernidad - © Lazzarini Design Studio

La inspiración en los coches de carrera está presente en cada parte de este vehículo volador, salvo las ruedas que han sido eliminadas y sustituidas por tres hélices, se mantiene fiel a Ferrari, incluida la cabina, los tubos de escapa y la franja de carreras.

El precio estimado del vehículo todavía se desconoce, pero lo que está claro es que será un auténtico objeto de coleccionista.