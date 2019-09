Fernando Alonso se compra un nuevo coche de lujo para su colección

El pasado mes de agosto, en el exclusivo marco del Concurso de Elegancia de Pebble Beach (California), un evento destinado a los amantes del motor de alta gama, McLaren daba a conocer las primeras pinceladas de su nueva joya: el superdeportivo McLaren Speedster.

Fernando Alonso, bicampeón de Fórmula 1 y embajador de McLaren compartía con sus seguidores de Twitter la adquisición de un nuevo coche, que se suma así a su colección de superdeportivos con una pieza única por la que el piloto se ha mostrado entusiasmado.

I ordered something...🧡🧡🧡🧡🧡Can’t wait to get my new McLaren. 🔝#Mclaren#UltimateSerieshttps://t.co/EMZYbO4OdZ