La exclusiva y cara colección de coches de Bad Bunny

Pese a no ser un amante confeso del sector del motor, Bad Bunny cuenta con una amplia colección de vehículos de alta gama. El exitoso cantante no ha tenido reparo en afirmar, en varias entrevistas, que no es muy fanático de los coches en general, de hecho, algunos de sus modelos más icónicos están cogiendo polvo en alguna de sus propiedades, como demuestra el storie que subió de su Lamborghini Urus.

Este fue el primer coche de lujo que Benito Antonio Martínez, nombre real del artista, decidió comprarse, un sueño que había tenido antes de convertirse en famoso y que, una vez cumplido, dejo paso a otros más grandes. Pero este no es el único modelo con el que cuenta, sino que puede presumir de tener alguno de los modelos más exclusivos del mercado.

Bugatti Chiron 110 ans

Bad Bunny posee uno de los coches más deseados del mercado, un Bugatti Chiron 110 ans, una edición especial creada para conmemorar los 110 años de historia del fabricante de vehículos de lujo francés. Limitado a 20 unidades, este modelo cuenta con el mismo motor que el Chiron, un W16 de 8.0 litros y cuatro turbos que ofrece 1.500 CV y 1.600 Nm. Este diseño se caracteriza por llevar los colores de la bandera francesa tanto en la carrocería, como en el habitáculo. El precio de este exquisito diseño es de más de 3 millones de dólares.

La historia de esta compra es, cuanto menos, curiosa. El artista quería llegar subido en un Bugatti a la gala de los Grammy 2020 y como nadie estaba dispuesto a alquilárselo decidió comprarse uno, así de simple. Pero una vez pasó el evento todo eran problemas.Debido a su exclusividad no podía circular por Puerto Rico sin captar la mirada de amantes del motor y fanáticos, además de que los impuestos y el seguro le daban demasiados quebraderos de cabeza, así pues decidió enviarlo a su casa de EE. UU, donde posiblemente acumule también algo de polvo por falta de uso.

Ferrari Testarossa

La firma italiana es, sin duda, la favorita del icono del trap que cuenta con varios modelos en su garaje, como el Testarossa. Este diseño viene equipado con un motor V12 de 4.9 litros que ofrece una potencia de 385 CV y una velocidad máxima de 283 km/h. Este vehículo es, además, con el que apareció en el videoclip de Te gusté, canción que grabó con Jennifer Lopez.

También tiene en su poder un Ferrari de carreras, del cual no se sabe el modelo exacto, pero lo que sí ha contado en varias entrevistas es el dinero que pagó por él: 8 millones de euros.

Bud Bunny en la pista de carreras de Las Vegas Motor - © Instagram

Mercedes Benz G-Class

Bud Bunny sobre su Mercedes Benz G-Class - © Instagram

En su cuenta de Instagram, en la que atesora más de 29,5 millones de seguidores, se pueden ver numerosas instantáneas del que es uno de sus modelos favoritos, el Mercedes Benz G-Class. Este automóvil viene equipado con un motor V8 de 4.0 litros que produce 416 CV y que le permite acelerar de 0 a 100 en 5,9 segundos. Su precio apróximado es de unos 170.000 euros.

Pontiac GTO 1964

En su garaje también hay espacio para algún que otro clásico, como es el Pontiac GTO 1964, un vehículo con un motor V8 capaz de producir 325 CV de potencia. Este modelo, del cual se vendieron más de 32.000 unidades en su época, apareció en el videoclip de Báilame, tema que interpretó con Yandel y Nacho.