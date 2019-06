El polémico accesorio de 1.000 euros de Apple

El nuevo accesorio de Apple ha sido el eje de la discordia en redes sociales. El pasado lunes durante su conferencia anual de desarrolladores (WWDC19) hizo públicos sus nuevos proyectos y dio a conocer la deriva tecnológica de la marca. Durante los primeros días las críticas se centraron en el nuevo Mac Pro de 50.000 euros de la marca.

El nuevo sopoete de 1.000 euros - Apple

Tras la resaca de la discordia, quienes mordieron la manzana y se dejaron seducir por las prestaciones y el rendimiento de sus productos volvieron a profundizar en la conferencia. Las vuelven a abrirse y el eco de las redes criticaba el elitismo de la marca, cuya carrera evanza hacia el sector de lujo, especialmente en el diseño de sus iPhones.

Esta semana accesorio de la discordia es un soporte de ordenador cuyo precio ronda los 1.000 euros. No sólo los seguidores y detractores de Apple ironizaron lo que consideran un precio "excesivo" también las empresas de la competencia se involucraron en Redes Sociales.

La compañía tecnológica MSI ha arremetido abriertame contra Apple y ha aprovechado para comparar las prestaciones de sus productos con los de la marca de la manzana. Su nuevo monitor 5K, con un precio de 1299 dólares, y comparándolo con el dichoso soporte de Apple.

"No es 5K. No tiene pantalla- No tiene gama de colores. Es solo un soporte. Sí, es solo un soporte", sentencia MSI en su crítica, que incita al debate entre los apasionados en tecnología pero, además, tiene una clara intención publicitaria. Ya que describe su nuevo producto y aclara que su nueva pantalla "incluye un soporte" y que éste es gratuito.

Los productos más lujosos de Apple

Una de las ediciones anteriores de Iphone en oro - © Instagram | Goldgenie

El nuevo Mac Pro de 50.000 euros es la última incorporación de lujo de la marca y se presentó en la WWDC19. Se trata del ordenador más potente de la historia de la marca ahora mismo y de todo el mercado, capaz de procesar vídeo como ningún otro, con hasta 6.000 millones de píxeles por segundo. Lo que traduce en tres vídeos en 8K simultáneamente o hasta 12 en 4K.

Bicicleta de oro - Goldgenie

Uno de los productos más polémicos de Apple salió al mercado el pasado 16 de agosto: un iPhone X bañado en oro de 18 quilates. Realmento no era la marca de la manzana la responsable de la creación sino Goldgenie, que se dedica customizar todo tipo de productos con materiales nobles.

Todos recordamos su famosa bicicleta de oro o algunos de sus teléfonos repletos de diamantes. Este tipo de complementos entusiasman a los multimillonarios y coleccionistas. El 'IPhone Xs Billonaire Solid Gold Edition', nombre con el que han bautizado a este iPhone en versión oro que comenzaron a vender en cuanto Apple presentó su nuevo teléfono.

Mientras que el IPhone X de 2017 salió a la venta por 1.329 euros, esta nueva versión bañada en oro costará casi cien veces más. Su precio de venta es de 114.000 euros, aunque si quieres ser una de las primeras personas del mundo en hacerte con el exclusivo teléfono (en oro de 18 quilates, oro rosa o platino), puede reservarlo dejando un depósito de 57.000 euros.

iPhone Caviar, el teléfono móvil más caro del mundo - Caviar

Además de los 256 GB de almacenamiento, el Iphone de oro viene presentado en una caja con acabado de cerezo que incluye el cargador, los auriculares airpods e incluso una suscripción de 5 años al servicio VIP Concierge, un exquisito club privado cuyos miembros tienen acceso a numerosos planes de lujo y pases VIP en fiestas y exclusivos eventos.

El iPhone Caviar es el teléfono móvil más caro del mundo, fruto de la alianza entre Apple y Caviar, un fabricante tecnológico ruso especializado en crear versiones opulentas de dispositivos punteros y sustituir determinados materiales por elemetos más lujosos.

Los productos más ostentosos de Apple

La siguiente recopilación de tweets de las críticas tanto de usuarios como de empresas de la competencia son alguna de las muestras de la perplejidad e ironía de los seguidores y detractores de Apple

No sé a que viene tanta polémica con el precio del Pro Stand de Apple. Al menos ofrecen alternativas por la mitad de precio. pic.twitter.com/QfXm8vIUb5 — Manuel Pazos (@ManuelPazosMSX) 4 de junio de 2019

—El Pro Stand tiene este precio porque, además de sostener el monitor, tiene un detector de tiesos.

—Es muy caro.

—¿Lo ven?

pic.twitter.com/7KwKdOYSNK — Clausman (@cl4usman) 4 de junio de 2019

Qué elegirias?

El Apple Pro Stand por 999$



o por el mismo precio 1122 bolsas de pan de ajo del mercadona



Yo ya me he decidido... pic.twitter.com/x702qzCwun — Robb (@RobertosLuigi) 6 de junio de 2019

Si parpadeas te pierdes el momento en que dicen que el soporte del monitor cuesta 999$; hasta a él le da vergüenza 🤣https://t.co/Ci6SvC6tPT — Maya Pixelskaya (@Pixelskaya) 5 de junio de 2019

