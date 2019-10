La red social en la que tienes que pagar 1.000 euros por publicar una foto

1.000 euros, esa es la cantidad que tienes que pagar para publicar una imagen en Golden Price Tag, la red social más cara hasta la fecha. Si te estás preguntando si hay personas que la usan, la respuesta es sí, aunque por ahora son pocas.

En los últimos años estamos asistiendo a un cambio en la manera de relacionarnos con el resto del mundo, dando a las redes sociales un protagonismo casi absoluto a la hora de interacturar con amigos e incluso desconocidos. Un estudio llevado a cabo por Hootsuite y We Are Social reveló que los españoles le dedicamos 1 hora 39 minutos de media al día a las redes sociales, una cifra que en muchos casos se dispara.

De ahí que cada vez sean más las empresas que ven en plataformas como Instagram o Facebook una oportunidad de negocio, en la que no solo los usuarios más avispados pueden sacar dinero por publicar imágenes patrocinadas, sino también empresas como Golden Price Tag, compañías que ven en las RRSS todo un filón. En 2019, la inversión publicitaria en redes ha crecido un 67% en comparación con 2018, siendo Instagram la que más ha crecido. Todos quieren estar en las redes y mostrar una vida plena que resulta, en muchos casos ficticia, pero este no es el caso de esta plataforma.

Una aplicación en la que ver y dejarse ver, tras desembolsar 1.000 euros previos. El abono de esta cantidad es la mínima, ya que hay quien ha pagado 3.000 euros para aparecer además de en el Instagram de Golden Price Tag y también en su web. Solo hay que subir la imagen, poner un pie de foto y, por supuesto, tu nombre de usuario, porque, ¿para que sirve gastar tanto dinero en algo si no puedes presumir de ello?

La cosa no acaba aquí, porque pagar no te asegura que te publiquen. Todas las fotografías se revisan previamente y no todas son aprobadas. La empresa exige unos estándares “de oro” para aparecer en su cuenta. De no aprobarlos se realizaría el reembolso del dinero.

Tumbados en yates en alta mar, de vacaciones en hoteles de lujo, jugando al golf o montado en un descapotable, así son las imágenes más comunes que podrás ver en este perfil que acumula, por el momento, casi 6.000 seguidores.

Rich Kids of the Internet, la red social de los millonarios

Golden Price Tag no es la única red social cuyo objetivo es presumir de cuenta bancaria, la red Rich Kids of The Internet, que acumula más de 365.000 seguidores, va más allá y exige a sus clientes la cuota mensual de 1000 euros para poder subir imágenes, dejar comentarios o interactuar con otros usuarios.

Según su creador Juraj Ivan esta red es “para aquellos que busquen notoriedad, nuevos seguidores y atraer más la atención de los demás en general, porque ser rico es aburrido si nadie te ve”. Sus usuarios activos ya superan los 25.000, lo que supone un ingreso mensual de 25 millones de euros.