Siete auriculares inalámbricos más allá de los AirPods

Apple no es el único gigante tecnológico que ofrece al usuario una experiencia auditiva de primera. En el mercado actual, muchas son las firmas que han lanzado sus propios auriculares inalámbricos que nada tienen que envidiarles y no, no decimos que los AirPods no sean de excelente calidad, que lo son, pero no son el único modelo que te hará suspirar este otoño.

Descubre los mejores diseños de este accesorio que se ha vuelto imprescindible para viajar, ir al gimnasio o practicar deporte y hasta para trabajar. Bose, Sony, Samsung y hasta Louis Vuitton dan un paso más y ofrecen el mejor sonido comprimido en modelos intraurales con los que olvidarás que llevas puestos cascos.

Índice Top 1. Louis Vuitton

2. Sony WF-1000XM3

3. Momentum True Wireless de Senheiser

4. Jabra Evolve 65t

5. Bose soundsport free

6. Galaxy Buds de Samsung

7. Vista de Jaybird Sport Louis Vuitton Los exclusivos cascos inalámbricos de Louis Vuitton - © LV La firma de moda de lujo cuenta con unos auriculares inalámbricos propios, un modelo exclusivo que incorpora tecnología de vanguardia. Su cuerpo es de acetato pulido de color rojo, cuenta con almohadillas y aletas de sujeción de silicona y está decorado con el clásico estampado de la marca y el logotipo en color dorado. Cada auricular pesa 9gr. Tiene conectividad bluetooth de hasta 20 metros. Vienen con un estuche de carga de diseño fabricado en acero inoxidable pulido, tapa en cristal de zafiro y un anillo negro con estampado de la firma. Respecto a la autonomía, ofrecen 3,5 horas y el estuche suma dos cargas adicionales para brindar una autonomía total de 10,5 horas. Su precio es de 950 euros. Sony WF-1000XM3 Modelo de cascos inalámbricos WF-1000XM3 - © Sony Es su tecnología de cancelación de ruido lo que más destacan los usuarios que ya han probado este producto. Entre sus ventajas también está su gran autonomía. Este modelo ofrece 6,5-7 horas con la cancelación de ruido activada e invirtiendo un 80% del tiempo en la escucha de música. Además, la funda permite cargar la batería al 100% hasta en tres ocasiones. Sony ha instalado en el recinto de cada auricular un sensor de proximidad que identifica si los tenemos puestos o no, lo que permite detener la reproducción de forma automática si, por ejemplo, alguien se acerca a nosotros para decirnos algo. Su precio es de 249 euros. Momentum True Wireless de Senheiser Modelo Momentum True Wireless - © Senheiser La tecnología más puntera, un diseño exquisito y un sonido de calidad se unen en estos auriculares premium de la marca Senheiser. Este sofisticado modelo cuenta con un asistente de voz de fácil acceso, y la tecnología de cancelación de ruido de dos micrófonos y Transparent Hearing que permite estar atento al entorno, con o sin música. Dispone también de tecnología Bluetooth compatible con el códec AAC y con aptX para lograr transmisiones con calidad similar al audio en CD, así como con certificación IPX4 que promete resistencia a las salpicaduras. Estos auriculares cuyo precio es de 299,95 dólares ofrece 4 horas de autonomía y 12 más con una carga en la funda. Podrás configurar, además, aspectos como la ecualización desde la app Senheiser Smart Control. Jabra Evolve 65t Modelo de cascos inalámbricos Jabra Evolve 65t - © Jabra Los auriculares inalámbricos Jabra Evolve 65t ofrecen un sonido profesional y una calidad superior de llamadas gracias a sus cuatro micrófonos. Cuenta, además, con diferentes opciones de sujeción y cancelación de ruido pasiva que lo bloquea permitiendo una mayor concentración a su portador. Dispone de 5 horas de autonomía y 15 horas más con la carcasa de carga de bolsillo incluida. ¿Lo mejor? que puede conectarse con dos dispositivos a la vez (PC/portátil y Smartphone) Es compatible con Amazon Alexa, Siri o Google Assitant. Su precio es de 299,17 euros. Bose soundsport free El modelo de cascos inalámbricos definitivo para deportistas - © Bose Diseñados especialmente para realizar actividades deportivas de forma cómoda, los Bose Soundsport free, cuyo precio es de 199 euros, tienen una autonomía de 5 horas. Cuentan con una cubierta Stay Hear+ para máxima estabilidad y almohadillas de silicona suave en el interior para un total confort. Cuentan con micrófono y mando en línea que permite un control sencillo del volumen, salto de canciones y respuestas a llamadas sin tocar el teléfono. Galaxy Buds de Samsung Modelo de auriculares Galaxy Buds - © Samsung Especialistas en sonidos de AKG, Samsung ha lanzado los Galaxy Buds, unos auriculares que ofrecen un sonido más definido. Además, cuenta con la tecnología de micrófono dual adaptativa de nueva generación que hace que el ruido sea algo del pasado, ya que permite cambiar automáticamente del micrófono interior al exterior eliminando cualquier ruido innecesario. Ofrece hasta 9 horas de autonomía con una sola carga, lo hay disponible en varios colores y cuestan 149 euros. Vista de Jaybird Sport Modelo Vista de Jaybird Sport - Jaybird Sport Perfectos para amantes del running, estos auriculares combinan auténtica tecnología inalámbrica con sonido personalizable premium para crear la experiencia de audio activa definitiva. Ofrecen 6 horas de reproducción más 10 horas en la funda. Con la carga rápida podrás conseguir una hora más en tan solo 5 minutos, y si usas solo un auricular puedes obtener hasta 32 horas de batería. Los auriculares Vista tienen un grado de transpiración IPX/ y son resistentes al agua, o lo que es lo mismo, puedes sumergirlos un metro durante 30 minutos sin dañarlos. Su peso, con extremo de gel mediano, es de 6 gr y su precio 185 euros.