El potente entrenamiento con el que Channing Tatum ha esculpido sus músculos apto para todos

Channing Tatum es una de esas estrellas de cine capaces de ponerse en forma en tiempo récord para preparar el papel de una película. Así lo demostró en ‘Step Up’, para la que aprendió también a mover el cuerpo como un bailarín profesional, y en ‘Magic Mike’, donde sorprendió al público con un físico escultural como si lo hubiesen esculpido con un cincel.

Sin embargo, tal y como ha sucedido con otros actores, la cuarentena hizo una serie de estragos en su cuerpo que le hicieron ganar unos cuántos kilos y perder su característica tableta. Por eso no se lo ha pensado dos veces a la hora de volver a la normalidad y se ha puesto manos a la obra con su entrenador personal Arin Babaian, con el que lleva trabajando casi una década.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez no solo se ha limitado a ejercitarse en el gimnasio, pues con el verano cada vez más cerca parece que ha querido aprovechar la playa para complementar su rutina. Así lo ha mostrado en redes sociales. “He hecho todo tipo de tonterías para mantenerme en forma, casi todo lo que se pueda imaginar. Y tengo que decir que nada ha sido más sofocante, agotador y efectivo que la lucha libre o la natación en mar abierto. Hay momentos en ambas cosas en las que siempre pienso que podría morir jaja. Sí, estoy bastante seguro de que hay ratos que no puedo seguir y me dejaría ir... jaja Ni siquiera soy un atleta profesional. No puedo imaginar su umbral del dolor, es increíble. Entreno así para prepararme para un papel de una película, y la motivación es diferente. De cualquier modo, animo a todos a hacerlo, pues te hace sentir vivo. Más de 3 kilómetros de natación en el océano, mi entrenador Arin no lo ha aguantado...", escribió.

No hay duda de que la natación en aguas abiertas es uno de los deportes que más preparación física requieren, ya no solo a la hora de hacer fuerza para enfrentarse a la corriente, sino también para que el cuerpo mantenga la temperatura estable. También contribuye a mejorar el metabolismo y estimula el sistema inmunológico y circulatorio además de tonificar la figura al completo. Un complemento perfecto que el actor completa con ejercicios más clásicos en el gimnasio que incluyen levantamiento de pesas en banca, planchas, squats y ejercicios isométricos, según ha revelado a los medios su entrenador.

Tomando la playa como referencia, la propietaria del centro ‘Pilates & Movimiento’, Gemi Osorio, explica que es el lugar idóneo para realizar todo tipo de rutinas sin equipación, perfecto de cara a las vacaciones. “La playa es un gran gimnasio, de hecho la arena al aportar inestabilidad crea un mayor esfuerzo en la musculatura que ayudará al fortalecimiento y la quema de grasa. Eso sin mencionar el amplio abanico de posibilidades que ofrece tanto a la hora de realizar deportes grupales como por ejemplo el volley playa o circuitos funcionales, tábatas y HIIT. Tampoco hay que olvidar otras disciplinas como la natación, el surf o el windsurf, con los que se aumenta la quema de grasas”.

La entrenadora propone un circuito para quemar un buen puñado de calorías como el actor que consta de 3 rondas 8 ejercicios en los que se va a trabajar durante 20 segundos y sin descanso. Si se prefiere hacerlo por repeticiones, se realizarán 10. Explica además que como calentamiento una carrera ligera de unos 5 minutos será suficiente.

Tres rondas de ocho ejercicios que se realizarán durante 20 segundos cada uno o 10 repeticiones. Todos los ejercicios se ejecutarán sin parar aunque entre rondas habrá 2 minutos de descanso.

1. Sentadilla estática o sentadilla con salto

2. Carrera con rodillas arriba

3. Flexión abierta de pectoral

4. Burpees

5. Plancha dinámica de brazos

6. Jumping jacks

7. Puente de glúteo

8. Mountain climbers