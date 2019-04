Esto es todo lo que cualquier experto en golf necesita

Palo de golf de lujo

Palo de golf de lujo - d.r.

No se trata de jugar cada día con un palo de golf edición limitada, pero además de tu palo habitual estaría bien que tuvieras uno mucho más exclusivo para jugadas más especiales. Este en concreto se fabricó en homenaje a Tiger Woods para conmemorar la victoria del golfista en el Masters de golf de 1997.

Solo se pusieron a la venta 21 palos y aún hoy se puede comprar alguno, eso sí, solo apto para personas que puedan desembolsarse cerca de 18.000 euros. Se han fabricado con materiales de primera calidad y todos ellos llevan una inscripción del número 270, haciendo alusión a la totalidad de golpes que necesitó Tiger Woods para alzarse con este título.

El coche que todo golfista debe llevar

Coche de golf - d.r.

Mercedes Style Edition Garia es la opción de lujo para desplazarse dentro de los campos de golf. Los alemanes han creado un coche eléctrico con hasta 80 km de autonomía y que alcanza los 30 km/h, para que la distancia entre los hoyos ya no sea tal.

El aspecto deportivo y galante del vehículo de Mercedes gana a cualquier coche de golf del mercado. Deportivo en el exterior y extrafalario en el interior, con asiento curvado que esconde un compartimiento refrigerado en su interior y, no podía ser de otra manera, una tablet en el salpicadero.

Bolas de golf TP5 y TP5x

Bolsas de golf - d.r.

Con un nuevo material de flexibilidad, estas bolas son todo lo que un golfista espera de este deporte. Los mejores jugadores del mundo ya han podido alcanzar velocidades que nunca antes habían conseguido gracias a las bolas de golf TP5 y TP5x que TaylorMade, líder en el sector de innovación de productos y tecnología, ha sacado a la venta.

Esta mini pelota está compuesta de cuatro capas cuya rigidez aumenta progresivamente y han sido fabricadas con un material llamado HFM, que es el material más rígido que la marca ha usado en toda su historia. Este material parte de 58 euros la caja de cuatro bolas.

Smartwatch para amantes del golf

Smartwatch Tag Heuer - d.r.

Este deporte elitista, que cada día reúne a más aficionados, ha avanzado mucho en cuanto a la nueva tecnología se refiere. La firma Tag Heur ha lanzado un nuevo reloj GPS que tiene una pantalla táctil de 1,39 pulgadas con resolución de 400 x 400 píxeles y cristal de zafiro para los amantes del golf.

Para más lujo, este smartwatch promete una autonomía de hasta 25 horas de uso y viene con una aplicación cuyas funciones permitirán al golfista analizar el campo y monitorizar todo su progreso en gráficos coloridos. El reloj saldrá a la venta en el mes de abril y se estima que su precio rondará los 1.600 euros.

Carrito Golfideal Rider L2

Carrito Golfideal Rider L2 - d.r.

Lo último en cuanto a comodidades del golf se refiere. El Golfideal Rider L2 bien podría tratarse del carrito eléctrico más cómodo y sofisticado de la historia ya que es plegable y apenas alcanza los 8 kilos de peso.

Con una batería de litio de 24V, se trata del medio más cómodo para desplazarse paseando sin tener que cargar con los pesados palos del deporte. Además, tiene una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora y carga hasta 30 kilos de peso.

Guantes artesanales

Guantes artesanales - d.r.

En la lista de productos que todo golfista debe tener en cuenta, los guantes son primordiales. Ha avanzado tanto este deporte que a día de hoy este accesorio se hace a medida, con todo lujo de detalles, grabados y materiales artesanales.

Para mejor agarre y no sufrir heridas, muchos amantes de este deporte terminan optando por llevar guantes, pero no cualquier tipo de guantes: si son de piel y personalizados, mejor que mejor. Un golfista no se conforma con cualquier accesorio y este tipo de productos pueden encontrarse por distintos precios partiendo desde los 80 euros.

Zapatillas que todo golfista profesional debe tener

Zapatos para jugar al golf - d.r.

Adidas también tiene su gama de golf de lujo. Las zapatillas TOUR360 EQT BOA se ha convertido en el clásico del golf más versátil. Deportividad, elegancia y adherencia para conseguir tu mejor golpe. Además de ligereza y rapidez, ya que, tal y como explican en su página, incorpora el sistema de lazada rápida Boa que te ofrece un ajuste a medida y la tecnología Boost que te proporciona un retorno de energía sin límites. Su precio es de 250 euros y hay disponibles varios colores.

Gafas de sol

d.r.

Si de por sí nuestros ojos son uno de los órganos vitales que más debemos cuidar, al realizar un deporte esto debería acentuarse. Y lo cierto es que con el paso de los años la gama de gafas de sol ha aumentado considerablemente, variando en material y color en función de las necesidades de los golfistas.

La óptica deportiva Lens Sports ha sacado a la venta las gafas que más se ajustan a este deporte: lentes fotocromáticas específicas para golf y con alta resistencia a los impactos... El precio alcanza los 180 euros.