¿Cuántos tipos de Yoga conoces y cuáles son sus beneficios?

La combinación del trabajo físico con el mental de forma equilibrada es lo que ha hecho que el yoga haya resistido cuando no se valoraban tanto los excelentes resultados del entrenamiento conjunto de cuerpo y mente, esta última la gran olvidada del deporte hasta hace muy poco tiempo. De hecho, ha sido la que ha ayudado a dar visibilidad a todas esas disciplinas creadas sobre un concepto similar aunque con un desarrollo diferente.

Su fama y el conocimiento que la sociedad va teniendo sobre él, ha hecho que mucha gente sepa incluso citar algunos de los tipos de entrenamiento que se resguardan debajo del paraguas del yoga. Porque, efectivamente, esta es una disciplina con muchas aristas. "Cada persona debe encontrar el tipo de yoga que le conviene en el momento que lo hace. No solo se trata de la forma física; el yoga no es un deporte pero tiene este aspecto de posturas que solo es un pilar de la disciplina. Dependiendo de la salud mental y emocional, también es un factor para elegir un estilo de yoga vs otro", explica Xuan Lan Trinh, autora de ‘Yoga para Mi Bienestar’ y dueña de canal de YouTube de yoga seguido por 300.000 followers.

¿Cuántas disciplinas existen? ¿Y cuántas conoces?

No te agobies si piensas que eres un yogui pero no eres capaz de citarlas todas. Ni siquiera Lan Trinh es capaz de afirmar que las conozca todas: "No se puede contar; hay grandes ramas tradicionales y luego se han creado muchas escuelas además de otros temáticos como el terapéutico, el que es para pre y postparto, etc (...)".

“El hatha Yoga o el Iyengar son estilos más lentos y trabajan cada postura en detalle, mantieniéndola quieta 5 a 8 respiraciones; son escuelas tradicionales. Pero entiendo que algunas persona prefieran empezar con algo más dinámico como el Vinyasa. El Ashtanga Yoga es un estilo que requiere más fuerza , por eso es uno de los estilos más practicado por los hombres, y ahora existen variantes modernas como el Jivamukti y el Rocket Yoga creados por norteamericanos hace unos años”, detalle Xuan Lan Trinh, quien podría estar un buen rato repasando escuelas de yoga, aunque asegura que, en su opinión, no hay una mejor que otra para comenzar a practicar yoga como verás en las modalidades que te desglosamos a continuación, lo que verdaderamente cuenta es la actitud con la que se afronta que elegir el tipo que quieres practicar: "Armarse de paciencia y ser constante con la práctica -al menos dos veces a la semana- para disfrutar de sus numerosos beneficios".