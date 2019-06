Carla Sánchez: "El yoga da fortaleza física pero sobre todo mental para gestionar el estrés"

El estrés es el mal de nuestros tiempos, pues pocas personas hay que consigan escapar a sus garras. Llevar una vida sana, con actividad física de forma regular y una alimentación equilibrada y de calidad como sus pilares, es sin duda la solución más efectiva a medio y largo plazo. En un macroevento organizado en Madrid con esta idea en mente, en el que 200 personas se dieron cita para practicar yoga y probar las variedades de la kombucha californiana Kevita, hablamos de todo esto con Carla Sánchez, host del evento y cofundadora de Secret Yoga Club.

Si hay un síntoma común y un problema generalizado es el estrés. ¿Cómo puede ayudarnos el yoga a controlarlo?

El yoga es una disciplina que actúa de forma global, tanto en el cuerpo como en la mente. El aprendizaje de técnicas de respiración es una herramienta antiestrés natural. El movimiento también nos ayuda a canalizar la tensión física acumulada, además de fortalecernos, y todo esto tiene un impacto positivo en nuestras emociones, ya que nos serena, centra y aporta un bienestar inmediato que nos lleva al equilibrio. Una sola sesión de yoga ya genera un cambio.

Generalmente las personas con estrés tienen poco tiempo. ¿Cómo encontrarlo para practicar?

La falta de tiempo es el mal de nuestros días, pero por suerte el yoga es un método que se adapta a nosotros y no al revés. Es mejor hacer 15 minutos de práctica que no hacer nada, algo que las plataformas digitales han entendido muy bien. A las personas con poco tiempo les resulta difícil acudir a clases regulares, por lo que yo les recomiendo suscribirse a una plataforma online. La oferta de profesores, estilos y prácticas es amplísima, pero lo mejor es que hay una gran variedad de clases exprés diseñadas para encajar en agendas apretadas de modo que el “no tengo tiempo” deja de ser la excusa.

Carla Sánchez.

Para alguien que nunca ha hecho yoga, ¿por dónde debería empezar?

Mi consejo es acudir a un centro o escuela de yoga que ofrezca diferentes niveles y empezar por clases para “principiantes”. Aunque estés en buena forma física, conviene asistir a clases de nivel básico durante un tiempo para entender la dinámica y ciertos conceptos inherentes a la práctica de yoga. Es interesante acudir a clases con distintos profesores y probar diferentes estilos hasta dar con lo que mejor te encaje y con alguien con quien conectes y te inspire confianza.

¿Cuál es el mejor momento del día para practicar?

Creo que esto depende mucho del biorritmo de cada uno. Hay quien prefiere hacerlo por las mañanas para empezar la jornada con vitalidad, quien lo hace a la hora del almuerzo por temas de agenda y quien acude a clases al final del día pues le ayuda a soltar la tensión acumulada en el trabajo. Todo funciona, lo practiques cuando lo practiques te hará bien; al final es una cuestión de ajuste de horarios y capacidad para encontrar el hueco adecuado.

¿Qué importancia tiene la escuela (hatha, vinyasa, bikram)? ¿Cómo saber qué es lo adecuado para cada persona?

Hay muchos estilos de yoga y definirlos en dos palabras es imposible. No importa la corriente yogui que se escoja, el yoga es yoga y sus distintas variantes son todas válidas, interesantes y muy efectivas. Si uno no está familiarizado con ellas, una manera de conocerlas es acudir a clases durante uno o varios meses y probar todos los estilos en el nivel principiante o intermedio. Eso te dará una idea de lo que aporta cada uno y qué se adapta mejor a tus necesidades o a tu personalidad

¿Cómo identificar un buen instructor de yoga?

Objetivamente y en términos básicos, un buen profesor es alguien empático con sus alumnos, que se preocupa por conocerlos y saber cuáles son sus dolencias para ofrecer alternativas posturales y hacer ajustes adecuados. Pero, como en todo, lo más importante es que te guste, que salgas con buenas sensaciones de la clase. Si no es así, cambia de profesor y continúa probando hasta encontrar a alguien que te inspire.

La kombucha Kevita llega desde California .

¿Qué otros beneficios tiene la práctica regular?

Uno de los mayores beneficios que aporta practicar regularmente es que el yoga te ayuda a crear orden y a cultivar un compromiso consciente con tu salud a todos los niveles. Físicamente, fortalece y flexibiliza el cuerpo, equilibrando los malos hábitos posturales que vamos adquiriendo en el día a día, sobre todo en el entorno laboral, donde permanecemos muchas horas en una misma posición, ya sea sentados o de pie. Mental y emocionalmente, el yoga desarrolla sensibilidad, claridad y armonía de pensamiento y mucha paz interior, de forma que tienes mayor capacidad para gestionar los contratiempos, conflictos y cambios que la vida presenta.

¿Es compatible el yoga con actividades deportivas como el running, crossfit, pesas, etc?

No solo el yoga es un gran complemento, debería ser práctica obligatoria para cualquier deportista, y viceversa. No me canso de decírselo a mis alumnos, ¡haced deporte! El yoga es muy completo pero no es una actividad cardiovascular, por eso conviene trabajar el corazón en paralelo con deportes como correr, nadar, bicicleta o clases de fitness de alta intensidad. Si eres deportista, el yoga es una herramienta que te ayudará a mantener la salud de las articulaciones y los músculos, te aportará conciencia postural y también fortaleza mental. Todo deportista de élite debería hacer yoga como método de control de la respiración y gestión de la presión mental.

Alimentación y estilo de vida "Cuando empiezas a hacer yoga hay un efecto dominó" Sesión de yoga y kombucha en el Coam de Madrid. - Kevita La alimentación no puede estar desvinculada del yoga, ni de cualquier otra actividad física y de un estilo de vida saludable y consciente. Sin embargo, empezar con todo de golpe puede resultar agobiante, o demasiado exigente para una agenda ya de por sí cargada de compromisos. El yoga es una buena puerta de entrada, asegura Carla Sánchez, profesora de yoga y experta en asesorar a empresas y ejecutivos en el control del estrés. Para ella, además toda una influencer, "cuando empiezas a cuidarte a través del yoga hay un efecto dominó. Mover tu cuerpo y demandarle energía requiere que te alimentes bien para poder sobrellevar el día y afrontar una práctica física. Comer sano te hace relacionarte con tu organismo de otro modo, respetarlo más, querer aprender más y todo empieza a cambiar". Así, una cosas lleva a la otra y "cuando te quieres dar cuenta te estás yendo a la cama más temprano, sales menos por la noche, te atraen más las actividades diurnas, bebes kombucha en lugar de cerveza, quieres tener más contacto con la naturaleza y te apetece relacionarte con gente en la misma onda… es entonces cuando el yoga se transforma en tu estilo de vida de manera orgánica". Todo "sucede por sí solo" y hay que saber dejarse llevar al ritmo que cada uno considere y disfrutar de este camino, concluía Sánchez al término del macroevento saludable de Kevita.