Del club instalado en el superyate de Maybach a las agrupaciones privadas más exclusivas del mundo

Maybach, la firma de lujo de Mercedes, en origen una casa automovilística fundada por Augustus Wilhelm Maybach que resucitó a finales de los 90 Daimler-Benz, está desarrollando un proyecto pionero: el Maybach Ocean Club, un superyate de lujo en el que desarrollará en ... alta mar el concepto de club de lujo.

Matthias Bosse, cofundador de Splendid Sea junto a Michael Hehn, presentó en el Salón Náutico Internacional de Fort Lauderdale de este año esta colaboración con Mercedes-Maybach. Se trata de un superyate, el Beyond Horizons, propulsado por combustible limpio y su embarcación de apoyo, otro yate de 70 metros diseñado por Laurent Giles que cuenta con lanchas de lujo y todo tipo de «juguetes» acuáticos. que albergarán un club de lujo de 155 metros

Según informó Boat Internationals, la alianza ha creado una comunidad de 300 copropietarios, cada uno con derecho a cuatro semanas a bordo del yate principal, que contará con 30 suites idénticas, cada una de ellas con 74 metros cuadrados y balcón privado. Maybach ha mostrado la esencia de cómo será este club privado en el agua a través de distintas fotografías.

Beyond Horizon, de The Maybach Ocean Club mercedes benz

El yate, que tiene el emblema de Maybach en la proa, cuenta con una estética espectacular. Con cubiertas dispuestas en capas que se abren al mar y al cielo, en su parte de popa cuenta también con piscinas infinitas en un entorno que evoca a los tradicionales clubes de playa de lujo.

La membresía a su Ocean Club, explica Maybach, «otorga acceso no solo al yate, sino también a una selecta comunidad de personas con intereses afines que se reúnen en alta mar para disfrutar del ocio, establecer contactos e intercambiar cultura». La compañía recuerda su conexión marítima, que data de los años 20 del siglo pasado, cuando produjo motores que impulsaron no solo los primeros coches, también los primeros aviones y barcos. «El Maybach Ocean Club amplía este legado, fusionando tradición y progreso: en suites diseñadas con meticulosa precisión, en una gastronomía que celebra el arte y la excelencia, y en rituales de bienestar creados para armonizar cuerpo y espíritu», presume la firma alemana.

El megayate de Mercedes mercedes benz

Otros clubes exclusivos de firmas de lujo

El Ocean Club de Maybach no es, ni mucho menos el único club del mundo exclusivo que cuenta con una firma de lujo detrás.

No hablamos de clubes tradicionales como pueden ser el Aero, el Club Matador de Madrid o La Reserva de Sotogrande, clubes de aire clásico en los que no hay marca de lujo de por medio. Tampoco de clubes modernos como el Soho House, que ha redefinido el concepto de club de lujo al abrir sucursales en todo el mundo, o los famosos Core Club de Nueva York, Thirty-Nine Monte-Carlo o Annabel's de Londres, entre muchos otros. En este caso, nos centramos en clubes que tienen, bien en su naming, su diseño o incluso en su gestión, a firmas de lujo de los sectores del automóvil, los relojes o la moda.

Clubes como la Bentley Record Room, una especie de discoteca privada que la casa inglesa de coches abrió en el recinto Co-op Live Manchester. De este club de lujo de Bentley te hablamos en este reportaje sobre el castillo de Bugatti y otras experiencias superexclusivas de las marcas de coche más lujosas.

La sala de fiestas tiene capacidad para 100 invitados y cuenta con una estética que se inspira en el estilo lujoso y elegante, muy refinado, de los automóviles diseñados por Bentley. No en vano, el espacio ha sido diseñado por el equipo interno de Bentley con la tecnología más avanzada en mejora de acústica y rendimiento para garantizar un sonido envolvente inmejorable.

Bentley Record Room bentley

El de Bentley es el mejor ejemplo de club de lujo impulsado por una casa de coches premium, modelo de negocio que no se ha extendido demasiado todavía. Si lo han hecho, por ejemplo, las tiendas boutiques con estética de club, grandes espacios versátiles en los que, además de vender coches, se pueden organizar eventos lúdicos compatibles con las actividades habituales de los clubes de lujo.

Ejemplo de ello son las boutiques de coches que se pueden visitar ya en ciudades como Madrid, como las de Polestar y Cupra. De ellas te hablamos en Summum en profundidad en este reportaje sobre este tipo de establecimientos que también son tendencia entre las firmas de alta relojería, como te vamos a mostrar a continuación.

Los clubes de lujo y tienda de las firmas de relojes

Cada vez más, las firmas de lujo apuestan por ofrecer a sus clientes una experiencia global que va más allá de comprar el objeto en cuestión, ya sea un coche o un reloj. Prueba de ello es Whispers, la red social exclusiva para clientes de Rolls-Royce, y ejemplo de ello son también las nuevas boutiques de algunas firmas de alta relojería, auténticos clubes de lujo superexclusivos donde se pueden hacer muchas más cosas que comprar un reloj.

Te mostramos dos ejemplos concretos: las casas que abre alrededor del mundo Audemars Piguet y las pop-up stores de Vacheron Constantin, denominadas Suite 1755.

Las AP Houses de Audemars Piguet son espacios diseñados para el máximo confort y para el desarrollo de una comunidad, la de sus exclusivos clientes. En cada ciudad, el diseño de sus boutiques-club es distinto, pero todas cuentan con espacios dedicados a la socialización. Por ejemplo, su tienda de Londres, que ocupa un edificio protegido con vistas a New Bond Street y tiene una superficie de 420 metros cuadrados, incluye una cocina profesional, una sala de piano y varios salones para reuniones privadas o estancias prolongadas.

La AP House de Singapur, en el hotel Raffles, incluye el primer AP Café, y una de sus últimas aperturas, en la ciudad de Manchester, evoluciona todavía más este concepto híbrido de club de lujo y tienda. Lo hace en una casa victoriana de tres plantas en King Street en la que también se han habilitado distintos espacios privados para los miembros de la exclusiva comunidad.

AP House de Singapur audemars piguet

Es algo parecido, aunque con un estilo completamente diferente, como lo son sus relojes de estética deportiva, a lo que ha construido Richard Mille en su tienda de Singapur. Otro club de lujo en el que no faltan salones privados, instalaciones artísticas y espacios reservados para organizar cenas exclusivas, presentaciones de productos o proyecciones deportivas.

Tienda de Richard Mille en Singapur Richard Mille

Un poco distinto es el concepto Suite 1755 de Vacheron Constantin, nacido inicialmente como un proyecto itinerante. Así fue, por ejemplo, el club privado que abrió en 2023 en West Hollywood, un salón privado exclusivo al que solo se podía acceder con cita previa que homenajeaba al glamour de Hollywood en su decoración.

La manufactura evolucionó este concepto, bautizado así por el año de fundación de la casa, en su Suite 1755 en Zúrich, que se instaló dentro del hotel La Réserve Eden au Lac en Zúrich (2024), y en Dubai, donde Vacheron Constantin ubicó su Suite 1755 en uno de los salones privados más exclusivos de todo Oriente Medio, dentro del Mandarin Oriental Jumeira. En este local no hay escaparates ni vitrinas, y solo se puede acceder a él a través de invitación personal.

Diseñado por la arquitecta y diseñadora de interiores saudí afincada en Dubai, Danah Almohaisin, está decorado con alfombras hechas a medida inspiradas en las dunas del desierto, obras de arte obra de artistas locales y acabados de madera y piedra. Un club de lujo en toda regla, como se aprecia en las imágenes, en el que los clientes de la marca tienen a su disposición a un relojero que puede cambiar correas de sus modelos, regular mecanismos o realizar cualquier otro trabajo de artesanía.

Suite 1755 del Mandarin Oriental Jumeira mandarin hotel

La discoteca de lujo de Armani

Las firmas de lujo de la industria de la moda no son menos que las de coches o de relojes. También han mostrado interés en el concepto de club de lujo.

El mejor ejemplo es Giorgio Armani. El diseñador fallecido este año dejó un amplio legado empresarial, extremadamente diversificado. Tanto es así que la marca que lleva su nombre cuenta con dos clubes privados en Milán y Dubai respectivamente.

Club Armani Privé armani

Bautizadas como Armani Privé, son espacios distinguidos por su elegante diseño, obra del propio diseñador transalpino y su equipo. Ubicados en lugares privilegiados de ambas ciudades, el de Milán tiene capacidad para 500 personas y es realmente espectacular, ya que fue rediseñado no hace mucho tiempo con decoración en tonos dorado y bronce, detalles como las linternas de inspiración asiática y una nueva iluminación centrada especialmente en la pista de baile.

Los clubes de playa de las marcas de moda de lujo

A excepción del club Armani Privé, las firmas de lujo del sector de la moda han preferido poner sus ojos en los últimos años en los clubes de playa. Exclusivos, por supuesto.

Hay muchísimos ejemplos recientes de este tipo de establecimientos que han contado o cuentan con el nombre y el estilo de algunas de las casas más famosas del planeta. En España, sin ir más lejos, Fendi decoró el Puente Romano Beach Resort en 2023 al estilo de los beach clubs más exclusivos de Italia o Mónaco.

Precisamente en Mónaco desarrolló una colaboración exclusiva de Jacquemus este verano con Monte-Carlo Société des Bains de Mer. El resultado es un club de lujo de playa con una potente potente imagen visual reflejada en hamacas, sombrillas y toallas amarillas y tumbonas de rayas negras inspiradas en la colección «La Croisière» de la marca, presentada en enero de este año.

La demostración de que la decoración de clubes de playa de lujo por parte de firmas de renombre de la industria de la moda es que hay más ejemplos.

Uno de ellos es el Missoni Resort Club instalado por la firma italiana en la piscina de 50 metros del hotel OKU Ibiza, donde mandan los colores azules, turquesa y verde esmeralda, propios del mar que baña la isla bonita, y muebles diseñados a medida en los que Missoni plasma sus señas de identidad.

Missoni Resort Club missoni

No es menos llamativa que la del Missoni Club la nueva estética del icónico La Câbane Marbella, reabierto hace un par de temporadas de verano de la mano del Grupo Dani García y del Grupo Mosh, con la colaboración estética (y en el naming) de Dolce&Gabbana.

La Câbane Marbella la câbane

Este beach club, un histórico de la Costa del Sol que abrió sus puertas por primera vez en el verano de 1965, y que ha recibido en sus instalaciones a figuras como Michael Jackson, Julio Iglesias, Elton John, Lola Flores o Sean Connery, luce ahora la impronta italiana (mediterránea) de Dolce&Gabbana en los estampados de sus sombrillas, hamacas y sillas. El resultado es muy llamativo.