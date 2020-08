Una suite de ultra lujo flotante: el nuevo concepto de vacaciones en el mar de los millonarios

En el mundo existen muchos tipos de viajeros. Los hay que prefieren ir a grandes resorts con todo incluido, quienes valoran el estar con más gente en fiestas hasta el amanecer y quienes prefieren aprovechar las vacaciones para descansar de la civilización en general. Es para estos últimos para los que ha sido creado Anthenea, un loft de 50 metros que parece una pequeña isla flotante y está diseñada para vivir en armonía con la naturaleza en cualquier parte del mundo.

El interio consta de 50 metros cuadrados divididos en tres espacios - © Anthenea

Este revolucionario proyecto arquitectónico francés se ha convertido este verano, por primera vez, en hotel. Un alojamiento que flota en medio del mar y que promete absoluta privacidad y desconexión. Esta estructura dispone, además, de una terraza que viene cubierta con un techo de sombrilla ajustable y que puede albergar hasta 12 personas sentadas, por si, en algún momento, se necesita socializar.

Dispone de una bañera redonda que puede llenarse con agua dulce o salada - © Anthenea

En su interior, rodeado de ventanales que ofrecen vistas 360 grados, hay una cocina, una habitación con cama King Size y con una bañera redonda -que podrás llenar tanto con agua dulce, como con agua del mar- y una sala de estar, todo ello repleto de detalles y puro lujo. La gestión de toda la automatización integrada en esta suite flotante se realiza a través de una tableta digital. Suena bien, ¿verdad?

Un alojamiento 100% sostenible

De lo que más orgullosos están sus creadores es de que se trata de un alojamiento totalmente sostenible. No solo no causa ningún daño al medio ambiente, sino que está completamente propulsada por energía solar. Un domo sensor de energía satisface todas las necesidades eléctricas y de agua caliente.

Además, gracias a su innovador anclaje de tornillo de arena, no causa daños al ecosistema submarino. ¿Lo mejor? Está diseñada para resistir cualquier contratiempo climático. "El diseño de Anthenea ha sido estudiado para resistir los cataclismos y el aumento del nivel de los océanos. Su forma esférica se basa en el principio de 'tensión superficial' observado en la naturaleza. Esta es la forma óptima de resistencia a condiciones extremas en el agua", explican sus creadores. Anthenea produce solo lo que consume, libera solo agua limpia y su pozo central proporciona aire acondicionado natural.

Cuenta con ventanas 360 grados desde las que ver el fondo marino y la inmensidad del océano - © Anthenea

Este ambicioso proyecto es fruto del sueño del arquitecto naval Jean Michel Ducancelle y está inspirado en la cápsula flotante de James Bond en la película The Spy Who Loved Me, de 1977. Ducancelle se ha estado preguntando durante 25 años cómo los humanos pueden habitar en la Tierra y esta ha sido su respuesta.

A partir de estas premisas se han diseñado diferentes modelos para satisfacer todas las necesidades y demandas de sus clientes. Así, existen varias opciones: una totalmente personalizable, el modelo Business, cuyo interior está acondicionado para realizar reuniones, y Anthenea Wellness, pensado como un retiro exclusivo en el que descansar y cuidarse.

La opción Anthenea Suite está disponible para alquilar solo hasta el 31 de agosto por 290 euros la noche o, en su defecto, si te enamoras de esta cabaña flotante podrás comprarla, ya que está en venta por casi medio millón de euros.