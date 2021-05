Cinco escapadas para un puente de lujo sin salir de Madrid

El puente de mayo cada vez está más cerca y aunque las restricciones derivadas de la pandemia hayan reducido la movilidad, eso no significa que no se pueda disfrutar de planes inolvidables. De hecho, estos periodos vacacionales en los que ‘a la fuerza’ no se puede salir de la capital están sirviendo para que muchos redescubran la otra cara de Madrid, ya sea en su faceta de me metrópoli urbanita o como entorno rural. Solo hay que echarle un poco de imaginación y ser algo precavidos a la hora de reservar, que ya se sabe que en los tiempos que corren, la demanda de hoteles y restaurantes cada vez es más alta.

Los que les gusta disfrutar del buen comer, amantes del vino, turistas empedernidos, deportistas natos o los que solo desean relajarse y desconectar; para todos ellos hemos encontrado el destino perfecto donde disfrutar de una merecida escapada dentro de los límites de la Comunidad. Destinos perfectos para recargar pilas y pasarlo en grande, ¿cuál es el tuyo?