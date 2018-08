Los mejores clubs privados para el verano

ARGO (Madrid)

Biblioteca del club - © ARGO

¿Dónde? ARGO Plaza de Santa Ana, 7 28012 - Madrid 91 415 39 40

Ubicado en el número 7 de la castiza Plaza de Santa Ana de Madrid, en la que fuera la cada de José Canalejas, político y presidente del Gobierno de España. La Asociación Racional de Gastronomía y Ocio "ARGO" es una entidad privada que nace con la voluntad de potenciar la convivencia entre sus socios y la cultura y gastronomía en todos sus ámbitos.

Su masa social se divide en socios fundadores, socios de honor y socios provisionales o en tránsito.

Con un decoración sobria y clásica, entre sus espacios los socios pueden disfrutar de una biblioteca presidida por elegantes sillones Chester; un bar, una terraza con fabulosas vistas a los tejados de la capital y una sala de actividades en la que se puede disfrutar de sesiones de cine o incluso de obras de microteatro creadas por los propios miembros del club.

Las actividades principales de la sociedad giran en torno a la cultura y a la gastronomía y acceder a sus intalaciones es solo posible previa invitación.

Little Beach House (Barcelona)

Terraza de uno de los alojamientos del club - © Instagram Little Beach House Barcelona

Un club a pie de playa con 17 habitacones en un edificio de los años 50 en Garraf. Soho House fue fundado en Londres en 1995 como un segundo hogar para las personas que trabajan en industrias creativas y desde entonces sus 'houses' se han expandido por las ciudades de medio mundo.

¿Dónde? Little Beach House Carrer Mirador del Port, 1 08871 - Garraf (Barcelona) +93 522 15 52

En España, lo encontramos en Barcelona con dos de sus clubs el Soho House que lleva varios años instalado en la Ciudad Condal; y el Little Beach House con una apertura más reciente. A diferencia de otros clubs privados, que a menudo se centran en el poder adquisitivo y en el estatus social, su objetivo es reunir a aquellas comunidades que tienen en común "un alma creativa", según indican desde el club. La mayoría de sus socios trabajan en las industrias creativas tradicionales, el cine, la moda, la publicidad, la música, el arte y los medios de comunicación, entre otros.

En Little Beach House Barcelona se ofrecen varios tipos de inscripciones según el tipo de habitación que se elija. Con precios que van desde los 450 euros anuales para menores de 27 años, hasta los 1.800 euros anuales para una membresía Every House con derecho a acceder a todos los Soho House a nivel mundial, con la excepción de Little Beach House Malibu, que requiere una membresía adicional.

Spa, gimnasio, piscinas, restaurantes y mucho más, entre su amplia gama de servicios para los que no siempre es necesario ser socio del club para poder disfrutarlos, como en el caso por ejemplo del Spa.

Los no socios podrán reservar estos alojamientos a partir de noviembre, desde unos 250€ la habitación.

CORE (Nueva York)

Uno de los espacios del exclusivo club neoyorquino - © CORE Club

En pleno corazón de Manhattan en un edificio de 40 plantas (de las que el club ocupa 6) se encuentra la sede del que posiblemente sea uno de los clubs privados más exclusivos del mundo: The Core Club.

¿Dónde? Core Club 66 East 55th Street 212 486 6600

Centro neurálgico de reuniones de los principales líderes de empresas tecnológicas, del arte, las finanzas, la arquitectura, la moda o el deporte. Esta exclusiva sociedad nace con el propósito de "incentivar y alimentar las privilegiadas mentes de sus miembros", explican desde la organización.

Los socios de Core profundizan en la esencia de los temas actuales y desatan su creatividad con inspiradoras charlas de negocios y éxito que a menudo tienen lugar en el club y en los numerosos eventos que en él se organizan. Entre los servicios, los miembros pueden deleitarse con una gastronomía de primera clase, gimnasio de última generación y lujosos tratamientos de cuidado personal, así como de una gran oportunidad para socializar en la que pueden surgir acuerdos y negocios.

No sólo ambiente, también ofrecen jets privados al instante o coches de lujo. A diferencia de otros clubs privados, aquí está permitido hacer negocios, hablar con el móvil y usar el iPad.

Aunque sus tarifas no son públicas, varios medios como Bussines Insider estiman que su cuota de iniciación se establece en unos 50.000 dólares de entrada a los que deben sumarse 15.000 dólares anuales para mantener la inscripción.

Capital Club (Dubai)

Vistas del centro del edificio del club - © Capital Club

En la capital del lujo y la ostentación por excelencia no podía faltar un selecto club social en el que reunir a lo más selecto de la sociedad de la ciudad.

¿Dónde? Capital Club Gate Village, Edificio 3 Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC) +971 4 364 0111

Concebido principalmente para hacer negocios, es el principal club de negocios de Medio Oriente y muchos acuerdos globales han sido firmados en sus instalaciones.

Acceder a la selecta lista de miembros del Capital Club Dubai es solamente posible por invitación; y los candidatos deben contar con varias recomendaciones de miembros actuales. Sus tarifas no son públicas.

Aunque los negocios son su foco principal, el ocio y el bienestar también tienen una amplia oferta. Cuenta con un centro wellness y ofrece la posibilidad de alojarse en los mejores hoteles 5 estrellas de la ciudad con todos los servicios incluidos.

El Club se abrió en 2008 y cuenta con más de 1500 miembros de los principales negocios de la región. Un entorno exclusivo y selecto en el que sus miembros pueden relacionarse tanto profesional como socialmente. Y donde además ofrecen el beneficio de disfrutar de más de 250 clubes privados de primer nivel en todo el mundo.

Carlton Club (Londres)

Uno de los bares del club londinense - © Carlton Club

¿Dónde? Carlton Club 69 St. James's Street Londres SW1A 1PJ (Reino Unido) +44 (0) 20 7493 1164

Londres es sin duda la ciudad de los clubs privados por excelencia. Surgieron en el siglo XVII como foros de reuniones en los que los londinenses podían compartir opiniones y debatir sobre variadas temáticas de actualidad, finanzas, arte, etc.

Hoy día, al igual que en muchas otras ciudades del mundo, la creación de clubs sociales continúa aflorando en la capital inglesa. Fundado en 1832, el Carlton Club cuenta con enormes salones de celebración y alojamiento para sus socios. Una amplia oferta en la que no falta una gastronomía de calidad, deportes, salas de reuniones, coctelería y mucho más.

Además, los socios de este selecto club tienen el privilegio de poder utilizar los servicios de 133 clubs repartidos por 36 países, como el Travellers de París o, en España, el Círculo Ecuestre de Barcelona, la Sociedad Bilbaína y el Real Gran Peña Club o el Casino de Madrid.

Roppongi Hills Club (Tokio)

Vistas desde uno de los restaurantes de lujo del club tokiota - © Roppongi Hill Club

Diplomáticos, empresarios, embajadores y altos ejecutivos se dan cita en las instalaciones de este exclusivo club japonés con la intención de mantener enriquecedoras charlas, escuchar discursos de éxito e incluso cerrar negocios.

¿Dónde? Roppongi Hill Club 51fl, Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-6151 03-6406-6001

Situado en las últimas plantas del edificio Roppongi Hill, uno de los barrios más caros y exclusivos de la ciudad que además da nombre a la asociación. En este club (y a diferencia de la apuesta casual de otro muchos), sus miembros son muy estrictos con las normas de vestimenta en las que prevalece la elegancia.

El club fue fundado por Minoru Mori, heredero de una de las mayores fortunas del mundo. Cuenta con numerosos restaurantes de lujo, salas de reuniones y eventos y con unas vistas de vértigo de toda la ciudad de Tokio. Ser miembro de este exclusivo club requiere una cuota inicial de 500.000 yenes (unos 4.000 euros) y una cuota anual de 180.000 yenes (1.400 euros aproximadamente); así como un depósito de iniciación de 1.200.000 yenes (unos 9.000 euros) que se reembolsarán en el momento de la retirada de la membresía.

Bonus extra: Un club social para millenials

Uno de los espacios del nuevo club madrileño - © Around Madrid Castellana

A partir del mes de septiembre y en pleno centro financiero y comercial de Madrid, abrirá sus puertas un nuevo y revolucionario concepto de ‘lounge’ y posiblemente uno de los primeros clubs privados para millenials.

¿Dónde? Around Madrid Castellana Paseo de la Castellana, 45 – 1º Dcha 28046 - Madrid

"Around Madrid Castellana surge para dar respuesta a las necesidades de toda una generación que busca sentirse acogida y valorada como se merece", afirma Ludovico Dupré, CEO y co-fundador de Black Bee Hospitality.

Los futuros socios se someterán a un original proceso de selección a la hora de solicitar su ingreso. El concepto de “Around” es sinónimo de un ambiente relajado, tranquilo e inspirador, en el que todos los miembros se puedan sentir como en casa. Para lograrlo, comenta Dupré, “y siguiendo la tradición de los clubs privados que queremos reinventar, todos los ‘lounges’ contarán con un mismo reglamento de normas de convivencia, que garantizará que las relaciones fluyan de manera armoniosa" [...] Al igual que sucede con muchas redes sociales del Siglo XXI, en la elección se tendrá en cuenta una serie de factores que nos garanticen el cumplimiento de esas premisas”.