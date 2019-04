Los libros más caros del mundo

Bay Psalm Book: 11 millones de euros

Bay Psalm Book - Sotheby's

Su título original es «The Whole Booke of Psalmes Faithfully Translated into English Metre» y se ha editado en 1640.

Es, según los expertos, el libro más valorado del mundo. Su nombre hace honor a los primeros habitantes de la bahía de Massachusetts y de los 1.700 ejemplares en el mercado, sólo quedan 11. Fue el primer libro que se imprimió en inglés en el nuevo mundo, sólo 20 años después de que los peregrinos llegaran a Plymouth. Su valor actual es de 14 millones de dólares (11 millones de euros).

Birds of América: 8.000.000 de euros

Birds of América - W.K

Su autor es el ornitólogo John James Audubon, un conocido naturalista francés nacionalizado en América.

Creo su obra maestra desde 1827 y 1838. El libro mide más de un metro de altura y guarda entre sus páginas un compendio de más de 200 especies de aves autóctonas de América.

Cada especie va acompañada por su correspondiente ilustración pintada a mano, según su autor, a tamaño real. Cada ejemplar vendido se pagó muy caro porque no sólo tiene valor científico sino también histórico. Para los coleccionista es uno de los libros más exclusivos dada su categoriía de libro raro. Está valorado en diez millones de dólares (8.000.000 de euros).

Codex Leicester: 25,9 millones de euros

Codex Leicester - Leonardo Da Vinci

Este manuscrito es un completo volumen en el que Leonardo da Vinci expone sus teorías científicas. Fue escrito de 1506 a 1508 y tiene 72 páginas que se valoran, sobre todo, por los avanzados conocimientos del sabio, especialmente en hidrodinámica.

Se lo conoce también como Codex Hammer, su nombre está relacionado con la identidad de los propietarios por los que fue pasando: la primera venta la hizo el pintor italiano Giuseppe Ghezzi en 1717 a Thomas Cocke, conde de Leicester. El libro más caro del mundo se subastó en Christie's Nueva York en 1994, su mejor postor fue Bill Gates, que pagó por el ejemplar 30,8 millones de dólares (25,9 millones de euros).

Magna charta libertatum: 15 millones de euros

Magna charta libertatum - W.K

Juan I de Inglaterra, conocido como Juan sin Tierra, fue el autor del más antiguo precedente de las constituciones modernas: la Magna Charta Libertatum.

La selló el 15 de junio de 1215 y es un hito histórico en la lucha por los Derechos Humanos -aunque el monarca tenía muy mala fama-. Una copia hecha en 1297 se vendió en el año 2007 al empresario David Rubenstein POR 15 millones de euros, eso sí, el manuscrito tiene sello real.

Evangelio de San Cuthbert de Lindisfarne: 11 millones de euros

Evangelio de San Cuthbert de Lindisfarne - W.K

El histórico ejemplar cabe apenas en una mano, es un evangelio de bolsillo escrito alrededor del año 715.

Se trata del libro europeo más antiguo conservado en perfectas condiciones. Toma su nombre de San Cuthbert de Lindisfarne, sobre cuya tumba se colocó el ejemplar años después de su muerte, por lo tanto, su valor crece por ser un volumen histórico y una reliquia. Está valorado en casi 11 millones de euros.

La Biblia de Guttemberg: 50.000 euros

La Biblia de Guttemberg - W.K

Cada hoja del primer libro impreso cuesta millones. Johans Gutenberg lanzó el primer incunable alrededor de 1455.

Las primeras impresiones de la historia eran religiosas, la última hoja de Salmos la subastó Christie's y su valor ascendió a los 65.000 dólares (más de 50.000 euros).

First Folio. Comedies, histories and tragedies: 4.000.000 de euros

Portada del "First Folio" de William Shakespeare - W.K

Se trata de la primera compilación de obras de teatro de Shakespeare.

Se han encontrado, hasta la fecha, 234 copias de la primera edición de esta obra y se calcula que puedan llegar a exsitir unas 750 entregas. Cada una de ellas representa un tesoro muy valioso, ya que son el gérmen de la obra del dramaturgo. En 2003 se vendió uno de los volúmenes por 3,5 millones de libras (casi 4 millones de euros)

Evangelios de Enrique el León: 9 millones de euros

Evangelios de Enrique el León - ABC

Data del S.XII y 50 de sus 600 páginas son poderosas ilustraciones. Fue encargado por Enrique el León, duque de Sajonia, para donarlo a la catedral de Brunswick.

La República Federal de Alemania lo recuperó en 1983 y su valor es tal que se expone una vez al año para compartir la joya con los cuidadanos. Se vendió en Sotheby's por 8,1 millones de libras (más de 9 millones de euros).

Libro de oración de los Rothschild: 11 .000.000 de euros

Las ilustraciones encarecen el volumen - W.K

Este libro de oración se creó entre Gante y Brujas (Bélgica) en 1505, está considerado una obra maestra del manuscrito ilustrado flamenco.

El libro, que perteneció a la familia judeoalemana Rothschild, contiene magníficas ilustraciones de la época, por eso su valor cada vez asciende más.

Se subastó en Christie's en 2014 y su actual propietario pagó 13'5 millones de dólares (casi 11 millones de euros).

Die Aufgabe: 153 millones de euros

Su autor dice que el valor del libro es incalculable - Instagram

Un desconocido artista alemán llamado Tomas Alexander Hartmann escribió este libro de 13 páginas sobre lo que él mismo define como «poesía filosófica».

En castellano, su título sería «La tarea», se presentó por primera vez en 2008 y apenas tiene 300 renglones escritos. Cuesta 153 millones de euros, cada página se valora en 12 millones. Eso sí, fue el propio autor el encargado de tasarlo, justificó su elevado coste señalando que «su perspectiva profunda hace que el valor del libro sea incalculable».