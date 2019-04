Diez planes para una Semana Santa diferente en Madrid

Llegan la Semana Santa y con ellas las primeras escapadas a la playa, quizás un viaje exprés a Sevilla, una ruta por algún pueblo del interior y por qué no, esa visita de última hora a tu ciudad europe favorita. Son muchos los escenarios que se plantean en estos primeros festivos después de meses de letargo y largas jornadas laborales... pero si estos días has decidido no salir de la capital o eres de los que viene de visita a Madrid aprovechando que mucha gente sale de la ciudad, tenemos para ti los mejores y más exclusivos planes para disfrutar de estos días festivos de una manera diferente.

La última terraza de moda, un cóctel en el mejor ambiente, una paella como si estuvieras en la mismísima Valencia o el show más descarado de la ciudad, entre otras propuestas de lujo.

¿A qué esperas para empezar a reservar mesa?