Las colecciones más extrañas y caras de los famosos

Johnny Depp, Barbies

Johnny Depp - GTRES

Uno de los muebles de metal de la colección del artista - D.R

«He jugado un monton con Barbies y Kens, realmente es una de las cosas en las que soy bueno», contó en una entrevista.

Los primeros ejemplares de su colección fueron para sus hijos, pero la clásica muñeca de Mattel no tardó en despertar la vena coleccionista del actor, que hoy en día hace sonar el martillo de las casas de subastas a la caza de los ejemplares más emblemáticos.

Sus modelos más caros son dos ediciones especiales, una que imitas a Elvis Presley y otra a Britney Spears. Una de las más particulares es la Barbie Lindsay Lohan.

No son las únicas celebrities que miran a Depp desde su expositor. También tiene a Beyoncé, a las Destiny’s Child al completo, al elenco de High School Musical y al grupo pop New Kids on the Block.

Brad Pitt, metal

Brad Pitt - GTRES

Mesa de metal - GTRES

El actor tiene una vocación artística desconocida que poco tiene que ver con el séptimo arte: el diseño. Su otra pasión es el metal, colecciona desde esculturas hechas en metal hasta joyas y muebles.

Hace algunos años dio un paso más allá y lanzó su propia colección de muebles de metal, aunque no era la primera vez que daba vida a sus propios diseños, lleva toda la vida haciéndolo como hobbie.

Leonardo Dicaprio, juguetes vintage

Leonardo Dicaprio - GTRES

He-Man Vintage - Mattel

El protagonista de Titanic guarda una completísima colección de juguetes vintage de todo tipo. Algunos llevan junto a él desde su infancia, otros los fue adquiriendo con la edad, presa de la nostalgia.

La colección llegó a tener tal magnitud que tuvo que subastar algunas piezas, entre ellas un He-Man que se pagó a 9.000 euros.

Angelina Jolie, cuchillos

Angelina Jolie - GTRES

Colección cuchillos de Angelina - Catawiki

Tiene una bastísima colección de objetos punzantes de toda naturaleza, algunos son ejemplares raros que valen hasta 20.000 euros.

La firma Darrel Ralph es una de sus favoritas, están especializados en la creación de navajas hechas a mano. Se desconoce la cantidad de ejemplares que tiene la actriz, lo que sí mostró en público en un programa de televisión estadounidense es su habilidad con la navaja mariposa.

Jolie, una amante confesa de los tatuajes, dibujó sobre su piel los hechos más trascendentales de su vida. En la espalda se distinguen varias hojas de navaja.

Tom Hanks, máquinas de escribir antiguas

Tom Hancks con sus máquinas de escribir - Catawiki

El actor escucha el traqueteo de las máquinas de escribir como si se tratase de los acordes de una canción de su infancia. Su devoción por estos objetos es tal que asegura poder reconocer cada dígito por el sonido que emite.

Entre los modelos que guarda en su casa suenan auténticas joyas de «la edad de oro de la escritura mecánica»: una Underwood de su padre, una Olympia Model SM8, Royal «Apollo 10», un LC Smith Corona que lleva a todas partes, un IBM Selectric I y el Hermes 3000.

Hanks llegó incluso a escribir un libro sobre máquinas de escribir, en el que confesó lo siguiente: «es un hecho: nadie tira nada escrito a máquina en la basura después de una sola lectura. ¿E-mails? Lo borro más antes de ver la firma electrónica».

Claudia Schifer, insectos exóticos

A la modelo le encantan los arácnidos - GTRES

La modelo fija el origen de su fascinación por los insectos en las mañanas de su infancia, cuando observaba a las arañas moverse entre los hilos de su tela mojada entre gotas de rocío.

Comenzó por hacerse con todo tipo de arácnidos de todas partes del mundo. Más tarde amplió el corte a insectos de ocho patas y ahora se siente fascinada por los más caros y exóticos.

Whoopi Goldberg, zapatos

Whoopi Goldberg - GTRES

Los estrambóticos zapatos de la actriz se cuentan por miles en su mansión de Los Ángeles y sus formas son digas del sorprendente armario de la mismísima Oda Mae Brown -el papel interpretado por Goldberg en «Ghost».

Destacan unos zuecos con forma de plátano, unos zapatos con enormes plataformas rellenas de cabezas de Barbies y otro modelo cuyo tacón es una enorme cabeza.

Demi Moore, muñecas de porcelana

Demi Moore - GTRES

La colección de la compañera de reparto de Goldberg en Ghost estuvo de moda en su día, pero hoy resulta un poco siniestra: tiene cientos de muñecas de procelana de gran valor en su casa.

Shaquille O'Neal, colecciona «eses»

Saquille O'Neal duerme en una cama redonda con el emblema de Supermán - GTRES

Cama del jugador - Trulia

La colección de la estrella de la NBA es una de las más particulares de todas. Se compra todo lo que lleva impreso la «S» de Superman.

El objeto más llamativo es la enorme cama redonda del dormitorio principal de su mansión.

Penélope Cruz, perchas

Penélope Cruz - GTRES

No le gustan metálicas, sino en madera y es capaz de reconocer las particularidades de cada uno de los más de 500 tipos de perchas de su colección.

Es muy aficionada a la moda desde muy joven, los pasos de la española sobre la alfombra roja así lo atestiguan: siempre correcta, impoluta, acapara el giro de los obturadores más avezados.