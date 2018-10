Cinco planes en Madrid para un Halloween muy exclusivo

Una fiesta mexicana en Ginko

Restaurante Ginkgo ubicado en el Hotel VP Plaza España Design

Desde la planta 12 del hotel VP Plaza España Design, situado en pleno corazón de la capital, Ginkgo Sky Bar se prepara para celebrar su primer Halloween con una gran fiesta inspirada en la emblemática ‘Noche de Muertos’ mexicana, que trasladará a los asistentes a las calles de la mismísima Guadalajara.

La velada contará con un escalofriante menú que fusiona propuestas de mercado y guiños a la gastronomía latinoamericana. Cada pase: entrantes, platos principales y postre, terminará con un sabroso cóctel ideado para la ocasión.

Música en directo con un concierto de música mexicana a cargo de Cristina y los Chipotles, Dj session, servicio de maquillaje y muchas más sorpresas, algunas de ellas con sabor a Tequila Patrón. La fiesta cuenta con un precio de 90 euros por persona (IVA incluido).

‘Mysterious Death’, el cóctel más tenebroso

El cóctel ‘Mysterious Death’ de Javier de las Muelas

El empresario y creador de tendencias, Javier de las Muelas, propone celebrar la noche más misteriosa del año con un cóctel sombrío y tenebroso, inspirado en las leyendas y tradiciones más oscuras de Halloween.

‘Mysterious Death’ está elaborado a base de Ron Santa Teresa vestido con sirope de almendras y agave, combinado con toques cítricos- zumo de pomelo rosa y de limón- y aderezado con Droplets Green Cardamom. El maestro coctelero sugiere servir la bebida en un cáliz ancestral y añadir una capa de espuma cítrica y semillas de sésamo negro como adorno.

Un plan ideal para comenzar la noche degustándolo en Dry Martini By Javier de las Muelas en Gran Meliá Fénix Madrid, Dry Martini Barcelona, Gimlet Barcelona o Dry By Javier de las Muelas San Sebastián en el Hotel María Cristina.

Una terrorífica noche en un teatro

Decoración de ambiente en el Teatro Barceló

Teatro Barceló hace de la noche más aterradora del año una experiencia increíblemente alucinante con la mejor música y ambiente de la capital.

La discoteca, situada en un antiguo teatro, se disfraza con una decoración que dejará la boca abierta hasta a los fantasmas. Un ambiente de Halloween en el que no faltarán las máscaras y las telas de araña y no te preocupes, si no te da tiempo de terminar tu disfraz habrá maquilladoras profesionales para que no te falte detalle.

La sala contará con una iluminación muy especial y un show que hará revivir hasta a los muertos. Con aforo limitado, se podrá acceder al teatro con una entrada por un precio de 20€.

Una comida tradicional por Todos los Santos

Salón del restaurante Somos

No todo va a ser Halloween. En el restaurante Somos, ubicado en el hotel Barceló Torre de Madrid , apuestan por celebrar de manera muy especial la festividad de Todos los Santos con un menúdurante toda la semana (hasta el dia 2 incluido), con una propuesta en la que no faltarán la crema de calabaza y naranja o el foie con manzana asada y gel de remolacha; así como los tradicionales huesos de santo o los bunuelos de viento.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre estas propuestas podrán degustarse tanto a medio día con un menú con un precio de 29 euros por persona; como por la noche en este caso a la carta, en la que estos platos permaneceran toda la temporada.

El maridaje perfecto para el 1 de noviembre

El cóctel blanco hueso de Gin Mare

El plan perfecto también puede estar en casa, disfrutando con un plan gastronómico y acompañado del mejor maridaje. Gin Mare ha creado un cóctel para degustar el Día de Todos los Santos sirviéndose de los dulces tradicionales de esta festividad como inspiración.

Blanco Hueso es un cóctel cremoso y aterciopelado ideal para la sobremesa, diseñado para acompañar los buñuelos de viento y los huesos de santo, tan típicos de este día. Añadir en una coctelera 3cl de ginebra, 3cl de licor de cacao blanco, 3cl de leche de almendras y un huevo; y decorar con canela y cacao en polvo

Su simple receta lo convierte en el cóctel ideal para preparar en casa y sorprender a familiares y amigos el 1 de noviembre.