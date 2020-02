Afterwork Summum: Siete planes para inaugurar un marzo de lujo

Vuelve el brunch más esperado

The NY show - © Seagram´s

El pop up de Seagram’s New York Hotel reabre sus puertas en el Gran Hotel Inglés de Madrid del 6 al 29 de marzo con nuevas experiencias que llegan directamente de la Gran Manzana.

¿Dónde? Seagram’s New York Hotel Gran Hotel Inglés Calle de Echegaray, 8 28014 - Madrid 913 60 00 01 Precio: CPV

Nueva York volverá así a cobrar vida en el emblemático hotel de lujo madrileño con un show dirigido por la prestigiosa Yllana, quien conducirá al espectador por los hitos más especiales de la Gran Manzana; la coctelería Katana Kitten que unifica, a golpe de Katana, el más puro estilo tradicional de Tokyo con la vanguardia más absoluta de New York; y como no, no podía faltar el Broadway Brunch, un espectáculo donde poder disfrutar de míticas canciones aderezadas de un brunch elaborado por John Husby.

Con distintas sesiones en diferentes días de la semana, al igual que en ediciones anteriores Seagram’s New York Hotel promete ser todo un éxito. ¿Te lo vas a perder?

Una dosis extra de mimos

Los espacios de La Prairie siguen una estética de líneas simples que invitan a relajarse y disfrutar - © La Prairie

¿Dónde? La Prairie ECI Serrano 47 Calle Serrano, 47 28001 - Madrid 914 32 54 90 Precio: CPV

Nada mejor que empezar el mes con un extra de cuidados y mimos para tu piel. Apuesta por un plan de lujo con el que tendrás el éxito garantizado, como una visita a la exclusiva y renovada boutique de La Prairie. Situada en el renovado centro de El Corte Inglés Serrano 47, cuenta con una cabina insonorizada en la que disfrutar y dejarte cuidar con la última tecnología en belleza. Un oasis de belleza en plena ciudad.

Un masaje, un tratamiento antiedad, cuidados rejuvenecedores, una compra con el asesoramiento especializado de sus expertos... Solo tienes que escoger el tratamiento que mejor se adapte a tus necesidades y ellos harán el resto. La Prairie se esfuerza por cumplir la búsqueda de la belleza intemporal a través de los más altos estándares de tecnología avanzada combinada con formulaciones exquisitas y elegantes frascos, elevando la ciencia al arte.

El mes de las flores

Los ramos del mes de marzo de Giverni - © Interflora

Marzo es por antonomasia el mes de las flores, pero cada mes tiene sus flores especiales, variedades y aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar flores para decorar, ya que al ser de temporada tanto la calidad como la duración de las mismas será óptima al encontrarse en sus "fechas clave".

Con este principio, nace Giverni, el nuevo servicio de decoración floral ideado por Interflora con el objetivo de llenar los hogares de flores de temporada. Flores de temporada, ramos verticales, desestructurados y desenfadados y guiños al Romanticismo y a la pintura impresionista francesa son algunas de las señas de identidad de esta nueva apuesta.

Tulipanes, hortensias o girasoles son algunas de las flores que compondrán esos ramos que llegarán a los hogares de sus destinatarios atados a mano y elaborados de forma artesanal y con materiales 100% naturales. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza son las cinco primeras ciudades en las que será posible adquirir los ramos de Giverni a un precio de entre 35 y 45 euros (gastos de envío incluidos).

Homenaje a 4 manos

REstaurante Vía Veneto en Barcelona

¿Dónde? Restaurante Vía Veneto Carrer de Ganduxer, 10 08021 - Barcelona Precio: 150€ + IVA

El emblemático restaurante madrileño Horcher y el anfitrión catalán Vía Veneto, unidos por la Guía Macarfi, ofrecerán una cena a cuatro manos el próximo 3 de marzo en Barcelona. Miguel Hermann, chef de Horcher, y David Andrés, chef de Vía Veneto, ofrecerán las recetas más emblemáticas de ambas casas.

El menú estará compuesto por diez platos que harán un recorrido por las recetas más emblemáticas de ambos restaurantes. Así, Vía Veneto mostrará su potencial con los pescados y las verduras; mientras que Horcher, por su parte, hará gala de su buen hacer con las carnes de caza y su reconocido Baumkuchen.

Sin duda, la velada se marcará en rojo en los calendarios de todos los invitados

Semana del arte

La obra de Bansky - © Artrust

Despedimos febrero e inauguramos marzo en Madrid con una semana cargada de planes de arte. Con ARCO 2020 como telón de fondo, la ciudad se llena de propuestas culturales y planes irresistibles en los que disfrutar de las mejores exposiciones.

Urvanity, la feria del Nuevo Arte Contemporáneo, vuelve un año más para reunir en el COAM a 30 galerías y tomar las calles de Madrid con intervenciones de prestigiosos creadores. Entre los artistas participantes en la feria destacan Bansky, JerkFace, Javier Calleja o Sergio Mora. Queen Andrea, Zest, Nicolás Romero o Dunja Jankovic son algunos de los nombres que esta edición participan en el programa especial de intervenciones murales e instalaciones en el espacio público.

Desde el 27 de febrero y hasta el 1 de marzo no habrá excusa para disfrutar del mejor arte contemporáneo en todo su esplendor.

Nuevo en la ciudad

Una de las propuestas de Salvaje en Madrid - © D.R.

Tras exitosas aperturas en las tres Américas (Centro, Sur y Norte) llega a Madrid, en su primera localización en Europa, el restaurante Salvaje.

¿Dónde? Restaurante Salvaje Velázquez, 96 28001 - Madrid 91 431 85 95 Precio: Media de 60€

Se trata de un concepto que muestra la cara más desenfadada de la alta cocina japonesa a través de una propuesta gastronómica de fusión nunca antes vista en España, de un ambiente de lo más animado, con música y performances en directo, y de una sorprendente carta de coctelería. El nuevo local, ubicado en el número 96 de la calle Velázquez, irá acompañado de una segunda apertura en la capital dentro del primer Four Seasons que se abrirá en España.

Rostros tan conocidos como Sting, Mel Gibson, Paris Hilton, Owen Wilson, Luke Evans y numerosos jugadores de la NBA y la NFL son algunos de los clientes habituales de los restaurantes Salvaje en Bogotá, Panamá y Miami

Noche de fados en la Plaza Mayor

Uno de los espacios del restaurante - © D.R.

Como homenaje al centenario del nacimiento de la conocida cantante de fados y actriz Amália Rodrigues el restaurante RIB Casa de la Carnicería | Beef & Wine ubicado en el Hotel Pestana Plaza Mayor, propone un plan amenizado por fados en directo para la próxima noche del miércoles 4 de marzo.

¿Dónde? RIB Casa de la Carnicería Hotel Pestana Plaza Mayor Calle Imperial, 8 28012 - Madrid 910 05 28 22 Precio: CPV

Una noche en la que disfrutar uniendo la mejor gastronomía con la propuesta de exclusivas carnes de granjas ecológicas en las que el establecimiento es especialista; con la música de Pedro Martins, guitarrista y cantante que acompañado por Mário Henriques traerán el mejor fado portugués a la capital.

Su ubicación única; el cuidado diseño de cada uno de sus rincones; así como la reinterpretación de la historia y de la arquitectura de los dos edificios históricos en los que se ubica hacen de este establecimiento un lugar mágico en el que disfrutar de una gran velada.