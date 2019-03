Afterwork Summum: 10 cosas que tienes que saber antes de que termine marzo

Apertura 'beauty' en la Milla de Oro

Interior de la nueva tienda Sephora Serrano

Sephora se instala en Serrano, 36

Una localización premium la cadena de productos de maquillaje que llega con importantes novedades, como el primer Skincare Hub, el nuevo y sorprendente espejo de inteligencia artificial Beauty Mirror, un jardín interior y un concepto sostenible acorde con la filosofía Sephora is Green.

¿Dónde? Sephora Calle Serrano, 36 28001 - Madrid

Cada espacio Sephora es un universo de belleza completo: un lugar de vanguardia, una experiencia única y un viaje emocionante a través de lo último, lo más nuevo y lo más exclusivo del universo beauty.

Sephora Serrano llega para ofrecer una experiencia de compra excepcional, partiendo de una nueva y exclusiva relación entre clientes y asesores de belleza y donde hay hueco para todo tipo de servicios, ya sean físicos o digitales.

Mucho más que una simple visita a compar tus productos beauty, la nueva tienda de Sephora en laMilla de Oro es una invitación a vivir toda una experiencia de belleza, experimentar y descubrir novedades. Un viaje tan práctico como sensorial.

Cocina japo-peruana con toques mediterráneos

Interior del restauranter Distrito 798

Distrito 798, de Pekín a Madrid

¿Dónde? Distrito 798 Calle del Poeta Joan Maragall, 45 28020 - Madrid 912 90 87 07 Precio: Media de 25€

Distrito 798 es la zona de moda en Pekín y aquí, en Madrid, el restaurante homónimo se ha convertido en uno de los nuevos sitios por descubrir para comer rico y diferente en un ambiente moderno y selecto.

Combinando cocina californiana, japonesa y nikkei, el chef Armando Justo presenta platos que sorprenden, como los nigiris de foie con frambuesa o el cangrejo blanco con huevo, en una sala de tonos neutros y decoración minimalista que busca destacar su propuesta gastronómica por encima de todo.

Un aniversario con sello segoviano

Whisky DYC 15 años, botella especial 60 aniversario

DYC celebra su 60 aniversario

DYC, el primer whisky español, celebra 60 años desde su fundación en el año 1959 con una propuesta de lujo: vivir la experiencia de su destilería desde dentro.

¿Dónde? Destilería DYC Molino del Arco, S/N 40194 - Palazuelos de Eresma, (Segovia) 921 44 92 50

Situada en Palazuelos de Eresma (Segovia), el recorrido sensorial se realiza en grupos reducidos y consistirá en una visita por 8 salas distintas, incluida la visita a la bodega, probablemente la única en el mundo situada a más de 1.000 metros de altura; para finalizar con una cata organoléptica por las especialidades de DYC.

Además, para conmemorar los 60 años de la marca y como homenaje a su fundador Nicomedes García, cuyo sueño fue crear el primer whisky español con ingredientes de su tierra bajo criterios de máxima calidad, los maestros destiladores de DYC han elaborado la edición más especial, un whisky single malt de 15 años de envejecimiento y extraordinaria calidad. Un líquido único pensado para los amantes del whisky más preciado, que sale a la venta en una exclusiva edición limitada de 12.000 botellas.

Un brunch a la neoyorquina

Un gran plan de domingo en el Hotel Inglés de Madrid

El bingo-brunch de Seagram´s NY

¿Dónde? Seagram´s NY Hotel Hotel Inglés Calle de Echegaray, 8 28014 - Madrid 913 60 00 01

Si eres de los que aprovecha el domingo para descubrir un brunch nuevo en la ciudad, no puedes perderte la propuesta de Seagram´s New York Hotel.

Hasta el 14 de abril, la propuesta se instala en el madrileño Hotel Inglés para trasladar la ciudad de los rascacielos a la capital. Entre sus propuestas: un bingo-brunch de domingo de lo más divertido.

Por primera vez en Europa, un espectáculo que mezcla bingo, con un drag queen como anfitrión que cantará los números, cócteles y DJ. Mientras, en la mesa, un espectacular brunch neoyoquino de cuatro platos creado por Byron Hogan, uno de los anteriores cheds de la Embajada americana con más trayectoria, será el mejor maridaje para esta experiencia. ¡No te lo pierdas!

Precio: 30 euros por persona (incluye un cartón)

Un recorrido por la historia del flamenco

Jesus Carmona - © Instagram

'Camino' en Corral de la Morería

¿Dónde? Corral de la Morería Calle de la Moreria, 17 28005 913 65 11 37 Precio: media de 75€

Corral de la Morería es uno de los tablaos flamencos más famosos de Madrid y el único con una estrella Michelín, un lugar en el que además de su arte se puede disfrutar de una exquisita experiencia gastronómica. Ahora, y hasta el próximo 14 de abril en cártel se encuentra 'Camino' un espectáculo con Jesús Carmona en el que se recorren las diferentes etapas en las que el flamenco se ha desarrollado a lo largo de su historia.

Se muestra el tránsito desde sus orígenes populares en las calles, los primeros cafés cantantes y la aparición de Corral de la Morería en 1956, que crea el formato moderno de tablao flamenco y continúa evolucionándolo hasta nuestros días. Estos caminos han llevado al flamenco desde su origen popular hasta los escenarios de mayor prestigio en el mundo.

Dentro del espectáculo, Jesús Carmona ha querido contar con la Escuela Bolera como uno de los elementos importantes en la evolución del baile flamenco. Todo un despliegue de saber hacer que te dejará sin palabras.

Precio: desde 49,95 euros.

Un brindis por la primavera

Viñas del Vero Gewürztraminer

Nuestra recomendación vinícola de la semana va enfocada a celebrar la época de las flores con un vino muy peculiar. Se trata de Viñas del Vero Gewürztraminer, un caldo que presenta destellos verdosos sobre un fondo amarillo pálido brillante. Su paleta aromática es amplia y embriagadora con una gama floral que recuerda a los pétalos de flores y a la fruta exótica.

Su aterciopelado ataque y su gran cantidad de aroma en boca, junto a su untuosidad, lo hacen realmente un vino muy singular. Ideal para maridar con aperitivos, foie, ahumados, comida picante, platos exóticos y quesos.

La última zapatilla viral

Las nuevas zapatillas LV Trainers de Virgil Abloh para Vuitton

Las primeras zapatillas de Virgil Abloh para Louis Vuitton

Si eres amante de las sneakers, coleccionas zapatillas desde que tiene uso de razón o simplemente te gusta ir a la última en lo que a moda se refiere, tienes que estar al tanto de la última novedad en sneakers.

Hablamos de las nuevas LV Trainers, las primeras zapatillas creadas por Virgil Abloh para Louis Vuitton. Inspiradas en el universo del baloncesto, combinan líneas vintage con características esenciales de la Maison como la calidad excepcional, la atención por los detalles y el legendario savoir-faire de los artesanos que trabajan en sus talleres de Fiesso D’Artico, Italia.

Las LV Trainers están compuestas por 106 piezas diferentes, enlazadas en la parte superior de la zapatilla, y cuentan con un amortiguador oculto en el talón y una suela que consta de varias capas. Están disponibles en tres modelos: tiro bajo, medio y alto; y en vivos colores: rojo, azul y verde.

Precio: a partir de 890€

Estrenar perfume

Scandal de Jean Paul Gaultier

Scandal de Jean Paul Gaultier

Con el cambio de estación muchas personas deciden cambiar o probar con nuevos perfumes. Fragancias más frescas, toques florales y ante todo aromas atrevidos e innovadores que rompan con el letargo de los meses de frio.

La clase de perfume que exaltaría a cualquiera: exuberante como la miel, jugoso como la pera y vibrante como el jazmín. Así es Scandal, el nuevo perfume de Jean Paul-Gaultier que llega dispuesto a crear un escándalo en toda regla.

"Etéreo pero dulce, fresco pero embriagador, insólito pero universal...", así lo definen Daphnée Bugey y Fabrice Pellegrin, los perfumistas artífices de la nueva fragancia.

¿Dispuesta a armas un escándalo?

Precio: 91€ / 80 ml.

Joyas inspiradas en Dickens

Guardapelo en forma de candado de Suárez - © Silvia Conde

Las Grandes Esperanzas de Suarez

La nueva colección de joyería Suarez llega dispuesta a crearnos "Grandes Esperanzas", una línea inspirada en uno de los títulos más célebres del gran autor inglés Charles Dickens.

Diseños llenos de simbología que narran la inacabada pero incesante historia de amor de los protagonistas de la novela: Pip y Estella. Un universo creativo que da lugar a joyas llenas de feminidad y frescura, influenciadas por la joyería victoriana.

Las joyas de la colección están realizadas en oro rosa. Algunas de ellas, incluyen diamantes blancos talla brillante y , otras, pequeñas perlas Akoya esféricas , utilizadas por primera vez por Suarez.

Uno de nuestros favoritos, este Guardapelo, en forma de candado, realizado en oro rosa de 18 quilates y mini perlas Akoya. Acabado con la técnica del grabado a Buril.

Precio: 1.850 €

La IPA icónica de California

Lagunitas IPA

Lagunitas, una IPA con historia

Los apasionados de la cerveza están de enhorabuena, Lagunitas una de las IPA americanas más reconocidas llega por fin a España.

Una cerveza que es la pura expresión de una IPA americana. Equilibrada, cítrica y descaradamente rica. La malta caramelizada potencia las notas dulces y suaves para balancear el carácter del lúpulo. Con 6,2% de alcohol de volumen, es la IPA icónica en Estados Unidos y se ha convertido en la mejor carta de presentación para Lagunitas. La marca cuenta además con distintas versiones como Lagunitas Little Sumpin’ Sumpin’ Ale y Lagunitas 12 Of Never.

¿Aún no la has probado?