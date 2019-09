Las 10 suites de crucero más grandes y lujosas del mundo

Norwegian Cruise Line - The Haven Garden Villa

The Haven Garden Villa es la suite más grande que existe dentro de un crucero. Se encuentra en el Norwegian Cruise Line y tiene nada menos que una superficie total de entre 438 a 534 metros cuadrados. Este tipo de camarotes cuentan con una espectacular sala de estar, tres dormitorios, jardín con fantástica terraza y jacuzzi, y un piano. Además, incluye un servicio de mayordomo y conserje. A todo ello se suma que los pasajeros tendrán acceso a todas las ventajas The Haven como su piscina, restaurante, terraza y gimnasio privados.

Seven Seas Explorer - The Regent Suite

Aquellos que se han subido a bordo de un Regent Seven Seas sabrán que existe una suite cuyas dimensiones alcanzan los 380 metros cuadrados, y no solo el barco es uno de los más lujosos del mundo, sino que la suite The Regent es la segunda más grande. De los 390 metros cuadrados, 90 los ocupan dos espectaculares terrazas. Reconocidos artistas como Picasso adornan el pasillo de entrada con sus litografías. Su interior es blanco y negro, elegantemente decorado con un estilo neoyorkino, con ventanales que ocupan toda la pared de suelo a techo. Dos salones, un comedor, dos dormitorios y hasta su propio spa son algunas de las lujosas habitaciones que contiene, además de un servicio de mayordomo y un elegante piano de cola.

Celebrity Cruises - Iconic Suite

Al parecer, Celebrity Cruises se ha subido a lo más alto creando una de las suites más espectaculares del mundo: la Iconic Suite, que cuenta con 243 metros cuadrados y tiene unas vistas impresionantes gracias a sus enormes ventanales de cristal ubicados en la proa de la cubierta 12. Entre sus paredes de diseño minimalista se puede encontrar una terraza con jacuzzi, una hamaca balinesa con cuatro sillones de exterior, un salón con dos zonas diferenciadas de living-room y comedor, dos habitaciones y dos baños. A todo ello se le suma el servicio de mayordomo, restaurante privado exclusivo con una carta propia para desayunos, cenas y almuerzos, acceso al Michael´s club –salón VIP exclusivo y privado–, o amenities Bvlgari entre otras.

Royal Caribbean - Royal Loft Suite y Ultimate Family Suite

El camarote más grande dela naviera líder mundial Royal Caribbean es la Royal Loft Suite de 229 metros cuadrados que ocupan dos plantas con habitación master con baño en la planta superior y salón, comedor, otra habitación, piano de cola, biblioteca, y dos terrazas independientes en la planta baja. A todo ello se une un jacuzzi, sillones balineses, hamacas, sillones de exterior y comedor al aire libre con barra de bar. La última novedad ha sido la Ultimate Family Suite de 153 metros cuadrados repleta de actividades para todos los públicos.

También con dos plantas, éstas se distribuyen en un dormitorio para los niños en la planta de arriba con un tobogán para que se deslicen hasta la planta baja, un muro de lego para escalar, una sala de cine 3D con biblioteca y una máquina de palomitas. Y la planta baja, cuenta con una fantástica terraza de 20 m2 equipada de un lujoso jacuzzi y una mesa de billar. Esta suite familiar hace que los clientes se sientan como en su propia casa pudiendo cumplir cualquiera de sus deseos gracias a los mayordomos personales que estarán disponibles en cualquier momento del día. “Creo que realmente tenemos la suite familiar mñas exclusiva del mundo” exponía Michael Bayley, consejero delegado de Royal Caribbean en la presentación del barco, "No creo que haya ningún hotel o complejo en ningún lado que tenga algo comparable".

Cunard - Suite Gran Duplex

La compañía Cunard Line ha sabido sacar partido a ese lujo inglés de exquisito guante blanco para construir una de las suites más cotizadas: la Suite Gran Duplex Q1 de 209 metros cuadrados y en principio la quinta más grande del mundo. Su estilo decorativo es clásico con toques de madera noble, espacios luminosos y claros y destacando pinceladas de muebles rojos para apoyar su imagen corporativa. Esta suite recuerda a mansiones de lujo con un hall de entrada portentoso que da acceso a dos plantas tipo apartamento que da paso a una escalinata hacia la planta superior donde está la habitación principal con cama King Size y bañera con hidromasaje.

Por supuesto, en tanto espacio cabe un salón con escritorio, comedor y una terraza mirando a popa con tumbonas, además de servicios VIP como botella de vino de bienvenida y fresas, fruta fresca diaria, canapés antes de la cena, concierge, mayordomo y acceso al Concierge, Queens Grill y terraza.

Princess Cruises - Sky Suite

Se cree que es la primera vez que Princess Cruises se adentra tan profundamente en la evolución de sus suites. Sus nuevas joyas como son el Sky Princess y el Enchanted Princess serán los primeros en contar con la Sky Suite, de 174 metros cuadrados. La cubierta 18 y en la zona de proa alberga dos únicos camarotes con dos habitaciones, balcón privado, salón, comedor, cuatro televisores, conserje, mayordomo, amenities de lujo y un gran balcón privado con vistas 270º con tumbonas, minibar, mesas y sillas. En dicha terraza se pueden realizar fiestas privadas. Uno de los detalles en los cruceros por Caribe es que tienen reservados bungalows exclusivos en la isla privada de Princess Cays.

Oceania Cruises - Owner’s Suite

La exclusiva compañía upper-premium Oceania Cruises cuenta con unas de las mejores suites a bordo de sus buques Marina y Riviera. En ellos podemos encontrar la lujosa Owner’s Suite con 190 metros cuadrados, y la séptima más amplia del mundo dentro de un crucero. Esta suite no tiene nada que envidiar a cualquier suite de un hotel de lujo gracias a su diseño e instalaciones.

Cuenta con un amplio vestidor privado, un baño con bañera hidromasaje equipado con productos de la firma de lujo Bvlgari, y los muebles que la decoran están diseñados por el prestigioso diseñador Ralph Lauren. Su ubicación es una de las cosas que realza su valor, dado que se encuentra mirando a popa y tienen un servicio privado de entrada, de mayordomo y conserje, además de grandes marcas de bebidas y champán de bienvenida, fruta fresca, mantas de cachemira y canapés por la noche entre otros servicios.

Silversea - Grand Suite

Las suites que se pueden encontrar en el Silversea son lujosas, clásicas y elegantes, y es el barco Silver Spirit el que alberga la Grand Suite con 132 metros cuadrados. Entre sus cuidados espacios se incluyen dos terrazas de madera de teca y mobiliario exterior, baños de mármol con una fantástica bañera hidromasaje, servicio de mayordomo privado, amenities de Bvlgari, un vestidor privado y una librería interactiva. Uuna de las grandes atracciones es poder cenar en la mesa de Oficial del barco.

Crystal Cruises - Penthouse Verendah

La naviera de lujo más premiada del mundo se mantiene igualmente en el top 10 con uno de sus camarotes más emblemáticos: la Penthouse Verandah. El Crystal Serenity alberga 4 excéntricas suites de 125 metros cuadrados ubicadas en el centro de la cubierta 11 para un servicio Six-Star. Entre sus cuatro paredes destacan el baño con bañera de hidromasaje, un dressing privado, una biblioteca con libros de alta categoría y una sala de estar con zona independiente de comedor. Por supuesto, este tipo de camarotes lleva incluidos unos amenities especiales además de cesta de fruta, té de media tarde, se sirven cócteles y canapés antes de cenar así como champagne, vino, licores y comida de bienvenida y una invitación privada al cocktail con el capitán. Cabe destacar igualmente el servicio de habitaciones 24 horas y mayordomo, y un servicio de masajes en el camarote.

Holland America - Pinnacle Suite

La majestuosa Pinnacle Suite de la que dispone el buque Nieuw Statendam de la compañía Premium Holland America Line es la estancia más amplia y sofisticada del barco. Sus 121 metros cuadrados son toda una maravilla de diseño moderno mezclado con un estilo clásico perfectamente harmonioso. Con unas espectaculares vistas, la suite cuenta con ducha hidromasaje, terraza privada, vestidor y un elegante salón, acompañado de amenities de la lujosa marca Elemies, jacuzzi, entremeses antes de la cena, fiestas privadas con los oficiales del barco o uso exclusivo del Neptune Lounge.