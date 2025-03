La técnica que te ayudará a lograr tu mejor versión

A menudo el fin de año es el momento elegido por la gran mayoría para crear sus listas de propósitos de cara a los próximos doce meses. Pero si se piensa con detenimiento, no tiene mucho sentido postergar hasta ese momento las cosas que realmente pueden mejorar notablemente la calidad de vida. Ir al gimnasio, comer mejor, dejar de fumar, beber menos… El elenco de resulta a veces tan apabullante que muchos quedan abrumados con tan solo pensarlo. Eso sin mencionar que, sin un plan de acción correspondiente , será simplemente un mero deseo que probablemente no llegue a ninguna parte.

Pero, sigamos a lo que íbamos. ¿Por qué esperar? No hay un refrán con más razón que aquel que dice que no hay que dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy. Y es que por mucho que la vida de uno parezca estable, nadie asegura que dentro de un mes siga siéndolo. Inundaciones, volcanes en erupción que destruyen todo a su paso, pandemias mundiales… Parece que estamos en una película de ciencia ficción y eso es precisamente lo que a muchos está abriendo los ojos para hacer aquello que realmente desean, o al menos tomar las riendas del asunto para poder serlo algún día.

En estos procesos la mente juega un papel crucial , convirtiéndose en tu mayor aliada. Pero si no se sabe bien cómo gestionar los pensamientos, también puede ser la peor enemiga. ¿Por dónde empezar? Aquí van unos consejos que no buscan ni mucho menos crear un texto de autoayuda ni motivacional, pero sí que pretenden ser un pequeño impulso –o al menos un punto de partida- para los que han decidido que hoy mismo será el primer día del resto de su satisfactoria y plena vida.

Aprende a organizarte

Lo más importante es empezar a ordenar las ideas, y para ello no hay nada como una lista. Pero nada de Excels ni notas en el móvil. Lo más efectivo es hacerla con lápiz y papel y de tu puño y letra. Ordena tus prioridades de mayor a menor urgencia, y de menos a más complejo y añade en cada una un pequeño resumen de pasos que debas seguir. Conforme vayas tachando tareas te darás cuenta -si es que no lo habías hecho ya- de todo lo que estás logrando.

Desarrolla la paciencia

En este proceso hay que aprender también a ser resiliente y adaptarse a todas las adversidades que puedan ir surgiendo, y ser paciente. Esto es como con las dietas, ya se sabe que los milagros no existen y en una semana pocos cambios se verán. Pero en la constancia será lo que de verdad marque la diferencia.

Paciencia y constancia, fundamentales © Instagram: @ louisnicolasdarbon

Medita

Seguro que tú también has oído eso de que meditar le ha cambiado la vida a algún amigo o conocido de turno. Y no exageran. Los beneficios de la meditación van desde aumentar la atención en las tareas que se realizan a mejorar en la organización, tomar consciencia de todo lo que se hace y ver las situaciones con otra perspectiva que ayude a mejorar. Comenzar no es fácil, pero si te sirve de ayuda, por la mañana, a primera hora, es el momento en el que la mente está más receptiva a recibir estímulos y este tipo de procesos resultan altamente beneficiosos.

Reserva quince minutos antes de ponerte en marcha, habrá días en los que no logres poner la mente en blanco y otros en los que consigas desconectar treinta segundos, pero poco a poco irás notando la diferencia y no solo a niveles mentales, sino en general en toda tu vida. Si creas una atmósfera apetecible, con aromas y música relajante, la tarea será más llevadera.

Rodéate de gente positiva

Las personas somos un reflejo de nuestras circunstancias, y en eso hay que incluir a las compañías. Si te rodeas de gente triste acabaras estándolo tú también. Por mucho que pueda parecer demasiado esotérico, eso de que uno atrae lo que proyecta es cierto, y si no lo crees prueba a aplicarlo a tu vida, te darás cuenta de que funciona.

Rodéate de gente positiva © Instagram: @ moetchandon

Fórmate

Aprender algo nuevo siempre es beneficioso. No se trata de hacer otra carrera o máster, pero aprovechar el tiempo libre con alguna actividad formativa es una manera muy productiva de sacar partido a tus horas y poder encontrar nueva inspiración para tus futuros proyectos. En el balance está el equilibrio.

Lleva un estilo de vida activo

Puede sonar un tópico, pero el ejercicio hará que te veas bien no solo por fuera, también por dentro, y será altamente beneficioso para tu estado anímico gracias a las endorfinas que se segregan en el proceso. Ya sabes,

Como conclusión, diríamos que para que uno logre alcanzar su mejor versión debería aplicar los siguientes consejos: provecha tus horas, sé selecto con tus compañías, consciente de tus límites y confía en tus facultades sin perder la paciencia. Todo está en tu mente y es mucho más poderosa de lo que piensas.

