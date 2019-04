Un "Netflix" para ricos con películas a 3.000 dólares

Con una tarifa mensual premium de 13,99 euros en su versión más selecta con acceso hasta para cuatro pantallas distintas, Netflix es la plataforma de streaming por excelencia de España. Por esa tarifa, el usuario tiene acceso a una amplia selección de series y películas que incluso incluye contenido original de estreno. Sin embargo, obtener la licencia de películas de otras distribuidoras es más complicado y cómo no caro y es por ello que los últimos estrenos suelen tardar meses en estar incluidas en la selección de novedades de la plataforma. Un servicio de inmediatez en el que otra plataforma ha visto un filón de oro dirigiéndose eso sí, a un público cinéfilo más selecto y que se lo pueda permitir.

Una experiencia de lujo en casa

Se trata de Red Carpet Home Cinema o lo que es lo mismo, un "cine de alfombra roja en casa", plataforma que muchos ya han bautizado como el "Netflix de los ricos". "Un servicio de lujo que proporciona acceso a nuevas películas cuando se lanzan", según la descripción de la empresa en su propia web. En colaboración con los principales estudios de cine independientes y de Hollywood, su objetico es llevar las últimas películas de estreno a los hogares de todo aquel que pueda permitírselo.

"A todos nos encanta ver películas. Quería llevar esa experiencia especial al hogar con un servicio de lujo de calidad", explica su fundador Fred Rosen, un empresario, abogado y filántropo estadounidense que presidió Ticketmaster, entre otros hitos de su carrera laboral como su trabajo para el Circo del Sol o Outbox Technology.

Red Carpet Home Cinema se implementó en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, y ahora está disponible en casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos.

Películas a 3.000 euros

La tarifa de la plataforma es igual de premium que su servicio ya que no solo el precio de las películas oscila entre 1.500 y 3.000 dólares, si no que el usuario deberá garantizar que tienen al menos 50.000 dólares de crédito en la tarjeta, además de pagar 15.000 dólares para instalar el equipamiento necesario para poder proyectar la película, con un reproductor se encarga de proyectar las películas que están protegidas bajo cifrado AES de 128 o 256 bits. Este equipo estará supervisado por un técnico, y cuenta con todas las medidas necesarias para proteger las películas de la piratería.

Películas como 'Ha nacido una estrella' o 'Aquaman', ambas estrenadas en 2018, cuestan 3.000 dólares pudiendo proyectarse dos veces en un plazo de 36 horas. En la página web afirman que ninguna de las películas que ofrecen será más barata de 500 dólares.

¿Un negocio de éxito?

Paramount, Warner Brothers o 20th Century Fox, entre otras, son algunas de las productoras que ya han firmado acuerdos con la empresa para poder ofrecer un catálogo de hasta 40 películas anuales. El negocio no busca tener cientos de miles de abonados, en una entrevista para el periódico New York Times, Rosen (de 75 años) explicó que su objetivo no es tener miles de abonados , ya que según el propio fundador con unos 4.000 abonados anuales sería suficiente para obtener un beneficio de unos 300 millones de dólares al año.

Según informes del mismo medio estadounidense, estiman que hay alrededor de unos 46.000 estadounidenses que cuentan con más de 2 millones de dólares de ingresos anuales.