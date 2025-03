Michael Jordan lanza su primera colección NFT en su nueva plataforma HEIR

Pocas industrias están creciendo tan rápido en los últimos meses como los tokens no fungibles (NFT). Desde el lanzamiento, en junio de 2017, de CryptoPunks , este sector ha generado ventas de más de 175 millones de euros y ha captado la atención de ... diferentes firmas de lujo, casas de subastas que promueven estas obras –como Sotheby’s o Christie’s – y celebrities como Paris Hilton o Snoop Dogg, que crean sus propios universos digitales. La última estrella en sumarse a esta moda ha sido Michael Jordan . El exjugador de baloncesto ha decidido ampliar su cartera de negocios con HEIR , su nueva plataforma basada en Solana, un espacio que ha creado junto a su hijo Jeffrey Jordan y que está diseñado para que los atletas y otros creadores de cultura amplíen, mejoren y profundicen sus relaciones con sus seguidores de todo el mundo.

Imagen de la web de HEIR, la nueva empresa de Michael Jordan © HEIR

Su primer lanzamiento está inspirado en las seis victorias de campeonato que el deportista logró con los Chicago Bulls. Así, esta plataforma ha lanzado la colección The 6 Rings , imágenes de diferentes modelos de toros gruñendo en negro, dorado, plateado, rojo y blanco que portan seis anillos en sus cuernos y que vienen con un número de identificación único que se encuentra en la parte inferior de la instantánea.

Los primeros de ellos, que se han vendido a través del Marketplace Magic Eden , fueron puestos a un precio de 2.3 SOL cada uno, número que hace honor al número de su camiseta y que equivale a unos 221 dólares (unos 201 euros al cambio) , una cantidad bastante baja si se tiene en cuenta las cifras que están alcanzando algunos de estos productos ofrecidos por celebrities. Aunque poco después su precio comenzó a subir alcanzando algunos de ellos el valor de 123 SOL.

La colección, que llega para glorificar aún más la histórica carrera de Jordan en la NBA, tiene en total unos 10.010 NFT , pero, por ahora, solo se han vendido la mitad debido a que las ventas fueron un poco lentas al principio.

Colección de NFT de Michael Jordan The 6 Rings © Magic Eden

NFT The 6 Rings © Magic Eden

Cada comprador, además, se convertirá en un ‘fanático fundador’ y tendrá acceso a un espacio conocido como Huddle , una experiencia exclusiva y limitada impulsada por la tecnología blockchain que ofrece un acceso sin precedentes a entregas exclusivas, vídeos y otros productos. La cosa no se acaba aquí ya que HEIR ya ha anuncido cuál será su próxima colección que llevará por nombre Athlete .

Este mercado no es nada nuevo para Jordan, quien hace no mucho decidió invertir en el protocolo de token no fungible Metaplex junto a otros nombres como Allen Iverson y también entró en la ronda de financiación de la empresa Mythical Games , creadora del juego NFT Blankos Block Party.