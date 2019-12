Cinco inversiones para sacar rentabilidad al Premio Gordo de la Lotería

El ganador del premio Gordo de la Lotería de Navidad 400.000 euros por décimo y, en función del número de décimos que haya jugado, la cantidad puede multiplicarse. Son, en total 4.000.000 de euros la serie y hay pocas probabilidades de tener los 10 décimos del premio gordo, pero mucho más complejo es gestionar ese dinero para recibir beneficios de por vida.

Antes del derroche conviene asesorarse debidamente, preferiblemente, pero el nuevo millonario puede investigar por su cuenta en informes y artículos, analizar cómo gastan su dinero los ricos de España, o atender a los consejos de los grandes magnates internacionales.

La consultora de lujo Knight Frank vaticinó que para el cierre de este año que 20 millones de personas llegarán serán millonarias. La nueva generación de españoles pudientes, según The Wealth Report, se vuelca en el mercado residencial de alto estanding, pero el whisky, el vino, los coches, el arte y los relojes también forman parte del listado, junto a los sellos y los diamantes de colores.

Sector inmobiliario, una buena dirección

Biblioteca de un piso de lujo en Sol (Madrid) - ©Barnes

Vivir en el centro de Madrid se está convirtiendo en un exclusivo capricho al alcance de muy pocos. El metro cuadrado de las viviendas de lujo en el centro de la villa cuesta en torno a 11.000 euros, una cifra elevada en comparacion con la media de la capital, que se mueve alrededor de los 8.000€. El barrio de Justicia es el más cotizado según Mercedes Pulido, directora de ventas del distrito centro de Engel & Völkers: "las viviendas de esta zona, y en general de todo el corazón de la capital, son fincas antiguas restauradas y rehabilitadas, prácticamente no hay pisos de obra nueva".

Tanto la Dirección General de Patrimonio Cultural como el Ayuntamiento de Madrid velan por preservar las cualidades originales de los edificios. Cuantos más símbolos históricos se aprecien en sus fachadas, más engorda el valor de los inmuebles en el mercado.

En el corazón de Madrid sólo un 10% de las viviendas son de lujo propiamente dicho porque pocas calles cumplen los parámetros exigidos en esta categoría: ambiente distinguido, buena comunicación, establecimientos de alto nivel y nula contaminación acustica.

El parque inmobiliario disponible, según el consejero delegado de Housell, es escaso en esta zona dada la intensa actividad financiera de la última década, en la que grandes inversores internacionales volcaron sus fortunas en antiguos caserones que convirtieron en pisos de lujo de cuya posterior venta obtuvieron un cuantioso rédito. "Algunas de ellas se vendieron a particulares, otras se destinaron a alquiler vacacional, esto alimentó la especulación y el aumento de los precios".

La tendencia se mantiene alcista en el sector inmobiliario de alto nivel: según el informe "Barnes Global Property Handwock" los pisos de lujo costarán un 2% más. Knight Frank, la consultora inglesa de referencia a nivel mundial, calcula en su último informe anual el precio del suelo aumentará un 8,1% el próximo año. Los expertos creen que el precio los inmuebles se seguirá encareciendo hasta 2022.

Anna Molgó, jefa de ventas del distrito centro de Barnes, considera que la zona se convertirá en la nueva "milla de oro" por el impacto del proyecto de Canalejas, en donde se abrirá un colosal imperio del lujo: una galería comercial reunirá a las marcas más exclusivas, junto a ellas tendrá una sede el icónico hotel "Four Seassons" y las plantas superiores de los bloques de edificios del complejo serán apartamentos de alto estanding.

Whisky, inversión que triúnfa este año

Macallan Fine and Rare 60-Year-Old 1926 - ©The Macallan

Los coleccionistas principales de este tipo de bebidas son asiáticos. El el valor del whisky creció un 40% sólo en 2018 y, si la botella tiene diez, la revalorización alcanza el 600%.

India, China y Singapur exportaron el 30% de este producto durante el primer trimestre de 2018, según los datos de la Asociación de whisky escocés recogidos por Knight Frank. A la espera de los datos que recoja la consultora en el informe más reputado del año aflora una conclusión: es la primera vez que el whisky, aparece en el ránking y lo hace por todo lo alto.

Cabe destacar en este sector, la venta de la que fue la botella de whisky más cara de la historia de 1,7 millones de dólares el pasado noviembre. Superó la marca batida en 2017, en el que la misma casa de subastas vendió por 1,2 millones una bebida de la misma marca: The Macallan.

La botella de whisky escocés se vendió el pasado domingo 27 de octubre por 1,7 millones de euros y se convirtió al cierre de la subasta organizada por Christie's en la más cara jamás subastada.

La casa de subastas no sólo superó su propio récord, también lo hizo The Macallan, la destilería, que el año pasado vendió su The Macallan Valerio Adami, un reserva de 60 años por 950.000 euros. La bebida, conocida como "el Santo Grial del whisky", ha sido destronada el pasado domigo por Macallan Fine and Rare 60-Year-Old 1926, la nueva delicatessen gastronómica de lujo tasada a un valor sin precedentes.

Si calculásemos el valor una sola copa una teniendo en cuenta el precio por el que se vendió el ejemplar, ésta rondaría los 38.000 euros.

El vino: un valor histórico

Vitral, denominación de Orígen Pago de Otazu (1.450€) - ©Otazu

El consumo y la inversión en vino sobrevive a los cambios geopolíticos, demográficos, culturales y climáticos que se han producido milenios de historia; un factor que lo convierte en un valor estable.

Su consumo se ha incrementado en los últimos años y los coleccionistas de vino recorren el mundo siguiendo el aroma del triúfo en las catas y subastas más selectas de este producto.

Es una inversión de fluctuaciones al alza, relativamente segura y con variables muy suaves. Eso sí, es una inversión a largo plazo y para entrar en este mundo es conveniente ir de la mano de alguien que conozca el sector y tenga influencia en él. Dar este paso requiere adquirir conocimientos profundos en el sector. Los "fine wines" son, según los expertos, las mejores inversiones en la actualidad. Conviene no dejar a un lado a Burdeos y Borgoñas.

Invertir en Arte: un mercado complejo

Para invertir en arte hay que tener mucho conocimiento - ©Sotheby's

Gerhard Richter, el artista vivo más cotizado, le horroriza comprobar cómo dentro del mercado del arte el valor de las obras oscila como si se tratase de acciones en bolsa. Cree que el amor al arte se ha contaminado de codicia y que la profundidad y calidad de las obras se mide en el número de ceros que puedan caber en un talonario. En numerosas ocasiones ha manifestado su decepción con el mercado del arte que, paradójicamente, es uno de los activos más valiosos.

La figura del asesor de arte o «art advisor» toma gran relevancia. Daniel Díaz se dedica a ello y recomiensa pensar en "términos financieros" y rastrear el mercado cada día. «Muchas veces la inexperiencia lleva a elegir obras de las que se habla mucho pero que tienen poca profundidad, estas obras puede que con el tiempo no se revaloricen». Conviene, por lo tanto, no dejarse llevar por las modas del momento.

El experto vierte en Summum una 7 consejos básicos para inciarse en el coleccionismo de arte: no centrarse en el arte emergente (una muerte prematura son factores de riesgo a tener en cuenta), No olvidar la pintura antigua (el valor de los coleccionistas consagrados es estable -Zurbarán, Murillo o Claudio Coello están vendiéndose a precios inferiores a 80.000-); Darse tiempo (aprender a valorar y disfrutar el arte para saber diferenciar por sí mismo lo que es bueno de lo que no); abrirse al arte internacional (cuanto más conocido es el artista a nivel internacional más probabilidades hay de que su obra tenga un recorrido más largo); Tener paciencia: (una inversión en arte es como una inversión inmobiliaria o de cualquier otra naturaleza, los beneficios se aprecian a largo plazo). Y, por último, «tener la escopeta cargada»: Las casas de apuestas son junglas en las que los inversores más avezados luchan por hacerse con botín, por ello conviene «tener siempre el dinero preparado para cuando surja la gran oportunidad».

Relojes: la joya de los coleccionistas

Los relojes más cotizados son los vintage - ©Jonathan Francisca

La inversión en relojes vintage crece en Europa como valor refugio dada su alta rentabilidad a corto, medio y largo plazo. Su rentabilidad a 10 años supera el 66%. La relojería tiene una historia detrás y se considera a algunos relojes históricos obras de arte en sí mismos. Los relojes más caros se mueven, eso sí, en el mercado de segunda mano.

Los relojes valorados suelen ser modelos vintage de acero masculinos de primeras marcas, deportivos, en buen estado y de cierta escasez en el mercado.

Las claves para calcular el precio de un reloj de segunda mano -según Marta Eizaguirre, representante de CIRCA, un portal de compraventa de relojes de lujo online, son las siguientes: la pieza debe conservarse en su estado original (agujas, esfera, brazalete etc.), ya que los relojes que han sido modificados o personalizados se devalúan en el mercado de segunda mano.

Que el reloj se entregue con la caja original y los papeles es una garantía. Aunque no imprescindible para poder venderlo en CIRCA la casa que es un factor que sí hace aumentar la oferta económica que pueden ofrecer a sus clientes.

Por su parte, cuando un particular procede a comprar esta pieza de segunda mano, debe exigir una factura, una garantía, revisión y puesta a punto del reloj y por supuesto, que sea una transacción transparente y una garantía.

La empresa recomienda comprar relojes de segunda mano, ya que este mercado siempre ha existido tanto para la alta gama como para el resto, pero últimamente está creciendo de manera muy rápida, ya que se pueden encontrar productos muy interesantes de personas que ya no los utilizan, a precios muy razonable y en condiciones óptimas de funcionamiento, además de la posibilidad de encontrar piezas muy especiales y de colección muy difíciles de encontrar.