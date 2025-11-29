Sale a la venta la mansión donde Bertín Osborne grabó el programa 'Mi casa es la tuya' por 4,5 millones de euros: tiene 1.000 metros cuadrados, siete baños y jardín

Uno de los programas de televisión más emblemáticos de Bertín Osborne es 'Mi casa es la tuya'. En este espacio, el presentador ha abierto las puertas de su hogar para recibir a algunos de los famosos más importantes de nuestro país.

Antonio ... Banderas, Carlos Herrera, Rafa Nadal, Isabel Díaz Ayuso e, incluso, Pedro Sánchez han visitado al cantante y han tenido con él una de las charlas más íntimas de sus carreras. Lo cierto es que este inmueble ha sido testigo de innumerables confesiones, relatos personales y momentos que han marcado un antes y un después en las vidas de quienes lo han pisado.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión