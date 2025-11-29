Sale a la venta la mansión donde Bertín Osborne grabó el programa 'Mi casa es la tuya' por 4,5 millones de euros: tiene 1.000 metros cuadrados, siete baños y jardín
Los ciudadanos que dispongan de esta cantidad de dinero tienen la oportunidad de comprar este impresionante inmueble ubicado en Madrid
Uno de los programas de televisión más emblemáticos de Bertín Osborne es 'Mi casa es la tuya'. En este espacio, el presentador ha abierto las puertas de su hogar para recibir a algunos de los famosos más importantes de nuestro país.
Antonio ... Banderas, Carlos Herrera, Rafa Nadal, Isabel Díaz Ayuso e, incluso, Pedro Sánchez han visitado al cantante y han tenido con él una de las charlas más íntimas de sus carreras. Lo cierto es que este inmueble ha sido testigo de innumerables confesiones, relatos personales y momentos que han marcado un antes y un después en las vidas de quienes lo han pisado.
Ahora, la gran mansión está a la venta por casi 4,5 millones de euros. Cualquier ciudadano que disponga de esta cantidad puede comprarla y habitar en esta casa de lujo.
1.000 metros cuadrados, siete baños, jardín y piscina
La mansión donde Bertín Osborne rodó 'Mi casa es la tuya' durante varios años está a la venta. En concreto, la espectacular vivienda tiene un precio de 4,48 millones de euros, según detalla el portal Idealista.
El inmueble, que se ubica en la exclusiva urbanización de La Florida, en el distrito Moncloa-Aravaca de Madrid, se extiende sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados, de los cuales casi 1.000 corresponden a superficie habitable.
El chalé está dividido en dos plantas más el sótano y cuenta con una espaciosa cocina, un salón de 138 metros cuadrados con grande ventanales, seis habitaciones y siete baños.
Planta principal
Impactante hall de entrada con techo a doble altura marca el tono de la vivienda: amplitud, luz y una conexión visual que anticipa la grandeza del conjunto.
El salón principal, de 138 metros cuadrados, se organiza en varios ambientes que fluyen de manera natural, generando una sensación de continuidad sin perder la calidez. Las grandes cristaleras abren el espacio al jardín y a un porche cubierto, creando una fusión perfecta entre interior y exterior.
Comedor independiente, con capacidad para más de doce comensales, también con vistas despejadas al jardín.
Acogedor despacho, bañado en luz natural, un espacio ideal para trabajar o leer con tranquilidad.
Amplísima cocina, completamente equipada, con isla central, zona de office y salida directa al porche y la terraza.
Completa esta planta un aseo de invitados.
Primera planta
Imponente master suite de 44 metros cuadrados, con baño completo, aseo con ducha y bañera, y dos vestidores independientes.
Tres amplios dormitorios dobles, todos con baño en suite.
'Family room' que separa de forma natural la suite principal de los dormitorios infantiles, creando una zona común perfecta para el día a día.
Toda la planta se abre a una terraza de 147 metros cuadrados que rodea la vivienda, ampliando las vistas y la luminosidad de las estancias.
Planta baja
Gran 'family room' en dos ambientes, ideal para zona de cine, juegos o gimnasio.
Dormitorio de invitados con baño en suite y salida a un patio privado ofrece total independencia.
Lavandería, de gran tamaño que incluye zona de planchado y despensa.
Dormitorio de servicio doble con baño en suite.
Garaje con capacidad para seis coches, con amplio espacio adicional para bicicletas, motos o material deportivo.
Idealista indica que lo mejor de esta casa se encuentra en el exterior. «Un jardín que rodea la vivienda, formando una prolongación naturales de los interiores: porches cubiertos, terrazas y zonas verdes que se combinan para crear distintos ambientes donde disfrutar al aire libre todo el año». También es aquí donde está instalada la piscina y un acogedor espacio para descansar y tomar el sol durante el verano.
