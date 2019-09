Roban el inodoro de oro de la casa de Churchill

El inodoro de oro de 18 quilates desapareció del palacio de Blenheim, un complejo señorial del siglo XVIII célebre por ser el lugar en el que nació Winston Churchill. El complejo está en la localidad británica de Woodstock, a pocos km de Oxford.

El palacio, además de estar declarado Patrimonio de la Humanidad, es una de las atracciones turísticas del Reino Unido. Los desdendientes del dirigente conservador todavía residen en el complejo y dedicaron parte de la edificación a la memoria de su antepasado. El retrete de oro formaba parte de una exposición itinerante.

El lugar donde nació Wiston Churchill - Blenheim Palace

El autor de la obra, Maurizio Cattelan, es uno de los artistas contemporáneos más reconocidos de principios del siglo XXI. Su legado se caracteriza por la irreverencia e ironía que vierte en su trabajo.

El robo se perpetró durante la madrugada del pasado sábado 14 de septiembre y, hasta la fecha, se detuvo a dos presuntos ladrones que, además de hacerse con una pieza valorada en 1,2 millones de euros, causaron daños en una vivienda histórica dado que el váter funcionaba y estaba anclado a las tuberías de la casa.

La Policía de Thames Valley, alertada de los hechos a las 3:57 del domingo, procedió a cerrar la vivienda al público hasta que terminen las obras, se desconoce si el incidente va a alterar el calendario de la exposición, que finalizaría el próximo 27 de octubre.

El retrete de oro, en paradero desconocido

América - Blenheim Art Foundation

Aunque la policía británica identificó a los autores del robo, la obra continúa desaparecida y, teniendo en cuenta tanto la complejidad de la operación como el peso del mueble -25 kg- los agentes no descartan que los culpables actuaran en grupo y haber usado al menos dos vehículos. "Efectuamos una investigación exhaustiva para hallarla y llevar a los responsables ante la Justicia", declararon las fuerzas británicas al diario The Times.

El artista, por otro lado, se mostró perplejo cuando lo informaron del robo de su ecultura. "Me pregunté quién iba a ser tan idiota de robar un inodoro, pero al cabo de un rato recordé que era de oro".

Otra obra del artista en el palacio - Blenheim Art Foundation

La escultura se llama "América" y el italiano quiso expresar con ella la banalidad e inutilidad de la excesiva riqueza. Se expuso por primera vez en el museo Guggenheim de Nueva York en 2016 y causó gran expectación, porque su mayor particularidad era que, al igual que en la casa del político, el váter también podía ser utilizado por los visitantes del museo.

"América" se dio a conocer al gran público cuando el propio Guggenheim consiguió que los titulares de muchos medios norteamericanos se hicieran eco de su existenicia. La ilustre institución se la ofreció al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando ganó las elecciones.

La repercusión de los hechos sobre el edificio histórico se notaron, además de en sus desperfectos, en el aumento de su popularidad. Alrededor del complejo se amontonan los grupos de curiosos armados con su smartphone con la intención de hacerse "selfies" en el lugar de los hechos. Muchos de ellos tratan de entrar al edificio para sacar una foto del agujero en la pared donde se encontraba el váter de oro.

Según algunos medios de comunicación británicos, la desaparición del retrete de oro puede tratarse de una estrategia publicitaria, como de la autodestrucción de una obra de Banksy justo después de haberse adjudicado ninguna subasta. El artista Maurizio Cattelan no ha tardado en negarlo en declaraciones al periódico The New York Times.