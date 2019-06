Las mejores cafeteras del mundo

Las buenas cafeteras, las más exclusivas, convierten al café en una experiencia. Este grano es la segunda mercancía más comercializada en el mundo, lo supera otro tipo de oro negro líquido: el petróleo. Según las últimas estadísticas, cada persona toma 1,3 litros de café al año y en los últimos 35 el consumo de esta bebida se ha disparado en un 95%.

España ocupa el número cinco en el mundial de "cafeteros", alrededor de 22 millones de personas (un 63% de la población) se toman al menos una taza al día. Los amantes del café se toman unos 3,6 vasos al día entre semana, durante el fin de semana el consumo desciende a 2,7.

El café no es una cuestión de costumbre sino un ritual. Su simbolismo se aprecia en el habla popular: "tomarse un café" no implica literalmente beber una taza, las connotaciones de la frase son más profundas y oscilan entre un "tenemos que meditar algo", "debemos tomar una decisión" o, en definitiva, "tenemos que pasar más tiempo juntos". El producto no es la razón, sino la excusa.

Dicho rito no necesariamente tiene que tener carácter social, tomarse un café puede ser algo íntimo. Regalarse tiempo a uno mismo, a su relación con su producto favorito.

¿Qué debe tener un buen café?

Todo amante del café considera una aberración que su bebida no sea "espresso". Según los italianos y los latinoamericanos, de gran tradición cafetera, "es la única forma de degustar el café en toda su plenitud".

El espresso es una taza de café elaborada en el momento. Es una bebida compleja, una concentración de sabores y notas aromáticas, implica disfrutar el producto en su plenitud.

En Summum ya hemos abordado las propiedades y beneficios del café en el reportaje: "El coffe break perfecto". Hoy repasamos las mejores cafeteras del mercado.

Índice Top 1. Royal París

2. Olympia Express Cremina

3. Quick Mill Vetrano

4. Belle Epoque

5. The Oracle

6. Jura Giga 5 One Touch Bean

7. Tom Dixon Royal París Cafetera de oro de 24 quilates con base de malquita - Royal París Este modelo está trabajado a mano por el maestro Jean Luc Rieutort y pertenece a la boutique de cafeteras de lujo Royal París. El taller sólo fabrica 10 ejemplares al mes por encargo, porque cada pieza es una joya de artesanía que cuesta más de 50 horas terminar. Todos los productos se prueban uno a uno para garantizar a su propietario una perfecta elaboración. El modelo de la imagen superior, concretamente, es uno de los últimos que lanzó la casa: una cafetera acabada en oro de 24 quilates con base de malaquita. Precio: 25.000 euros Olympia Express Cremina Olympia Express Cremina Lever Espresso Machine - Cremina Es la «Rolls Royce» de las cafeteras. Su primer modelo se fabricó en 1967, y se concibió como la expresión más sofisticada del sector, para crearla utilizaron los materiales más lujosos y se valora como un objeto de culto Se fabrican en Suiza y en cada tirada se integran innovaciones acordes con las modas del momento, el propietario de Cremina no cede tampoco en materia de vanguardia. Es de acero inoxidable, cromo y latón y funciona con el sistema de pistón de preinfusión. El proceso de extracción garantiza un espresso perfecto. El diario norteamericano «The New York Times» la calificó como mejor cafetera del mundo. Precio: 3.995 euros Quick Mill Vetrano Veterano Quick Mill - Veterano El fabricante italiano goza de renombre histórico dada su tradición creando máquinas de café de lujo, elegantes y sofisticadas. No hace mucho que dio el salto a las cafeteras domésticas y sus modelos tuvieron buena aceptación en el mercado. Es de acero inoxidable, sus dimensiones son de 28 cm x 41 cm x 45 cm. Tiene dos brazos de vapor y agua con sistema antiquemado. Integra un sistema de calentador de tazas que mejora considerablemente la experiencia del ritual del café. Precio: 1.766 € Belle Epoque Su diseño elegante y vintage cautiva a los interioristas - Elektra La marca trabaja bajo el lema «los detalles marcan la diferencia». Su diseño Art Decó la diferencia: es sofisticada, elegante y práctica. Crea espacio por sí misma. Los artesanos trabajan a mano cada pieza en metales nobles, entre los que destacan en cromo y el latón. Está diseñada en vertical y su inspiración retro se lleva hasta la última expresión. El resultado: un café de elaboración clásica de gran aroma y calidad. El precio de esta obra de arte Belle Epoque asciende a los 20.000 euros. The Oracle The oracle - The Sage de Heston Blumenthal A los amantes de esta máquina les atrae el hecho de que no es necesario ser un experto cafetero para lograr el mejor resultado, el brebaje que brota de ella es extraordinario. El secreto: su tecnología para moler el café y la microespuma que elabora cuando equilibra por sí misma tanto la dosis de café necesaria como la temperatura y presión del agua y la presión del vapor. Cuenta, además, con una pantalla táctil para manejarla cómodamente y su sistema aporta, además del mejor resultado en el café, una espectacular textura para la leche. Su precio: 2.500 euros Jura Giga 5 One Touch Bean Jura Giga 5 One Touch Bean - Jura Entre las mejoras incluidas en las últimas versiones de las cafeteras de lujo de la marca Jura detaca el proceso PEP de extracción de pulsos. Mejora el resultado del café porque utiliza 15 bares de presión en el proceso de extracción de pulsos (la media en las cafeteras de gama alta es de 10 bares). El hecho de presionar el agua en los posos del café aporta al espresso un sabor mucho más sólido, marcado y consistente. La cafetera permite preparar capuccinos y macciatos con solo pulsar un botón. Trabaja la espuma para conseguir una consistencia perfecta. Es una máquina compacta con un diseño limpio, vanguardista y funcional. Apta para cualquier hogar dado su tamaño. Manejarla es muy sencillo: basta con colocar el vaso, pulsar un botón y esperar un minuto. Precio: 3.690 euros Tom Dixon Este diseño Art Decó de asa ancha es cómodo, versátil y muy elegante. Destaca como uno de los productos más exclusivos de la firma. Está fabricada en acero inoxidable y tiene capacidad para 4 tazas de café, produce exactamente 50 mililitros de exquisito espresso. La casa produce un set de tazas a juego con la cafetera para quien desee una estructura armoniosa durante el ritual del café. El precio de la cafetera es de 300 euros.