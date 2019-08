Camas de lujo para el descanso que necesitas

Cama magnética flotante

Cama magnética - d.r.

Ha sido diseñada por el arquitecto Janjaap Ruijssenaars, y viene a ser el mayor ejemplo de que dormir bien, para muchas personas, tiene un precio. Todas las características de esta creación dejan con la boca abierta, pero solo hace falta saber que la cama se sostiene con imanes y soporta hasta 900 kg para referirnos a ella como la cama más extravagante del mundo.

No tiene patas y probablemente no vas a poder juntarla a la pared ya que se mantiene estable gracias a cuatro cables de acero anclados al suelo, pero no será impedimento para que la cama te de el descanso que tu cuerpo necesita. ¿Su precio? 1,2 millones de euros, solo apta para multimillonarios.

Cama con forma de helicóptero

Cama con forma de helicóptero - d.r.

Su creadora, Lucinda Croft, la ha fabricado para niños, pero solo es cuestión de tiempo que terminen lanzando una cama para adultos. Está hecha de acero y resina de alta densidad esculpida a mano para lograr las curvas características de los helicópteros de verdad, porque aunque no vaya a despegar, quien la pruebe se sentirá en las nubes.

Cama con forma de helicóptero - d.r.

Su precio alcanza los 37.000 euros porque además viene con un tablero de mandos personalizado, puertos USB integrados, altavoces, walkie-talkies y luces traseras intermitentes. También hay un escritorio opcional en la cubierta superior e iluminación LED integrada.

Cama giratoria

Cama giratoria - d.r.

The Three Sixty es el nuevo lanzamiento del fabricante británico Savoir Beds, que ha creado la cama con la que sueñan muchos de los mortales. La firma lleva “elaborando” el descanso perfecto más de 100 años. La cama está tapizada en cuero suave, con su interior arqueado revestido en terciopelo italiano de algodón 100%. Pero ahí no queda la cosa: el dueño de la cama podrá seleccionar su vista preferida a través de una aplicación que hará que tu casa gire incluso 360º grados.

The Three Sixty - d.r.

El fabricante ha pensado en todo y como hay quien usa la cama para leer antes de dormir, se han añadido luces de lectura junto con tomas de corriente y USB. The Three Sixty vine a ser el mejor compañero de todo aquel que lleva a rajatabla las horas de sueño y de desconexión. Para poder dormir en ella hay que desembolsarse de 223.000 euros.

Cama artesanal

Cama artesanal - d.r.

De un tiempo a esta parte han comenzado a ponerse de moda las camas artesanales y existe una marca que las fabrica y ha convencido principalmente a futbolistas. El producto tiene forma de cama, no cuenta con nuevas tecnologías ni aplicaciones para su uso, pero sí que tiene a su favor que para adquirirla hay que pasar un test. Sí, lo bueno es que todos lo aprueban porque este estudio lo que hace es determinar qué tipo de cama necesitas. Hogo Beds, que así se llama la marca, asegura que si duermen en esta cama, rejuveneces.

Para demostrarlo se realizó un estudio a 30 voluntarios en el departamento de Genética, Fisiología y Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, y se ha demostrado que este sistema de descanso ralentiza la edad de envejecimiento y disminuye la edad biológica de las personas en una media de 15 años. Para que el tiempo se pare solo tienes que pagar 35.000 euros.

Cama hecha con crines de caballo

Cama hecha con crines de caballo - d.r.

La marca que está detrás de una de las mas más lujosas del mundo es Hästens, firma sueca de colchones. Llevan a sus espaldas más de 166 años fabricando los colchones más cómodos del mundo, así que la experiencia les avala. ¿Qué las hace especiales? Están elaboradas con materiales completamente naturales y cosidas y montadas a mano, sin ningún producto químico o procesado. Esto contribuye a que el sueño sea mucho más placentero y continuado.

Este colchón, que está valorado en cerca de 88.000 euros, hay que encargarlo a la firma porque no aparece en catálogo, y el diseño y tamaño se hacen en función del cliente que va a hacer uso de ella. Para más sorpresas, pesa cerca de 210 kilos y la hacen un equipo de expertos que por regla general son los que más tiempo llevan en la empresa. Suelen tardar unas 320 horas de trabajo en conseguir el colchón con el que ganarás tanto en descanso como en salud.