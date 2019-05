La fortuna de Kendall Jenner, la sexy modelo mejor pagada del mundo

Kendall Jenner es la segunda hermana más pequeña del clan Kardashian-Jenner, pero eso no le impide ser una de las más famosas de todas ellas. Con apenas 23 años la modelo figura en las listas de celebridades más importantes del mundo, pero eso no es equiparable a su protagonismo en la lista Forbes, la cual encabeza como la modelo mejor pagada del mundo en 2018. De esta forma el ángel de Victoria’s Secret ha superado a modelos de la talla de Karlie Kloss o Gisele Bündchen, quien copaba el listado desde 2004.

Kendall Jenner - d.r.

Se estima que sus ganancias anuales alcanzaron en el pasado año los 22 millones de euros, cinco millones más que en 2016, cuando figuraba como la tercera modelo mejor pagada del mundo con solo 21 años. Pepsi, Marc Jacobs o Estée Lauder son solo algunas de las marcas que le han pagado importantes cantidades de dinero, las cuales le ha hecho subir el caché.

Sin embargo, las astronómicas cifras que cobra no alcanzan a ninguna de sus hermanas. Aunque Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian son dos de los miembros de la familia con menos seguidores en Instagram, gracias a la web de estilo de vida de Kourtney y al libro publicado por Khloé, han superado a la modelo en cuanto a riqueza se refiere.

Kendall Jenner - d.r.

Imagen de Calvin Klein

Pero lo de desfilar es solo un trabajo a tiempo parcial. La modelo mejor pagada del mundo es ahora imagen de Calvin Klein, y la campaña que han rodado deja muy poco a la imaginación. Demostrando su inalcanzable sensualidad y tirando de dotes que solo en esa familia saben hacer, Kendall Jenner se muestra más sexy que nunca, promocionado la nueva colección de la firma neoyorquina, especialmente la línea de ropa interior.

Kendall Jenner, que ha desfilado para importantes firmas como Victoria’s Secret, Givenchy, o Chanel, no es ni de cerca la más rica de la familia. Lo sorprendente es que ni siquiera lo es Kim Kardashian, la más famosa de las protagonistas de ‘Keeping Up With The Kardashians’, sino que Kylie Jenner, la benjamina, ha sido señalada como la millonaria más joven de la historia. La empresaria, que cuenta con su propia línea ‘beauty’, ha alcanzando los 900 millones de euros gracias al lanzamiento de su firma.