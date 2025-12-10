Vendido por más de 9 millones un reloj único en el mundo de la colección de Francis Ford Coppola

Más de 9 millones de euros es el precio que un comprador anónimo ha pagado por un reloj único en el mundo perteneciente a la colección personal del director de cine Francis Ford Coppola. Se trata de un prototipo diseñado en base a su ... gusto por F.P.Journe, una manufactura suiza de relojes de lujo fundada en 1999 por François-Paul Journe, con quien el director de El Padrino trabajó mano a mano en el diseño de la pieza ahora subastada y vendida por 10,8 millones de dólares tras once pujas.

El reloj de Francia Ford Coppola fue la pieza más preciada de la subasta organizada por Phillips Watches, que recaudó en total 43,5 millones de dólares, cifra récord para cualquier subasta de relojes en la historia de Estados Unidos.

Casi una cuarta parte de la recaudación la concentró el prototipo de F.P.Journe perteneciente a Francis Ford Coppola, que a sus 86 años ha decidido poner a la venta parte de su colección de relojes de lujo. Nunca antes se había vendido a un precio tan alto por un reloj de F.P. Journe ni tampoco por un reloj obra de un relojero independiente, y es el más caro de los relojes subastados en Estados Unidos desde 2017, cuando se pagaron 17,65 millones de dólares por un Rolex «Paul Newman» Daytona original del actor Paul Newman.

No es para menos, ya que el prototipo de Ford Coppola no es una pieza cualquiera, como bien se ha encargado de subrayar la casa de subastas: «Este increíble reloj es el resultado directo de la colaboración entre dos de las mentes más brillantes de la historia del cine y la relojería, y es el primer reloj que muestra la hora con el uso de una sola mano humana».

Un mecanismo único en el mundo

Lo que hace único al prototipo diseñado por F.P. Journe para Francis Ford Coppola es el mecanismo con el que marca las horas: con los cinco dedos de una mano.

Hace años, el maestro relojero explicó que la idea del reloj surgió en una cena entre ambos celebrada en 2012 en la residencia del director en el valle de Napa, en California. Entonces, según relató François-Paul Journe, Ford Coppola le preguntó si sería posible indicar la hora con la mano en la esfera de un reloj.

Ambos creadores pensaron en ello y desarrollaron el reloj a partir de una imagen de una mano mecánica dibujada en el siglo XVI por Ambroise Paré, cirujano francés considerado una figura clave de la cirugía moderna por desarrollar innovaciones como la ligadura de arterias.

El resultado fue un reloj de pulsera de platino sin igual, irrepetible, que presenta una manecilla negra con forma de mano humana, cuyos dedos y pulgar se extienden o retraen para indicar las diferentes horas.

El patrón es sencillo para las primeras cinco horas de la mañana o de la tarde. La mano suma un dedo a cada hora. Se complica para las cinco horas siguientes, que se marcan con el mismo patrón a excepción de las 10:00 y las 22:00 horas, cuando la mano se cierra por completo. Y para las 11:00 y las 12:00 horas son el meñique y el pulgar los dedos que se estiran para indicar dichas horas.

Para Phillips Watches, la venta por más de 9 millones de euros del reloj de Francis Ford Coppola ha sido todo un hito histórico. Reconocen haber recibido interés por parte de potenciales compradores de todo el mundo, lo cual ayudó a disparar el precio de la pieza en la subasta celebrada en Nueva York en comparación con la estimación inicial, que era de un millón de dólares.

Para la casa de subastas, el precio está justificado porque «la importancia de este reloj, que representa la colaboración creativa definitiva entre dos de las mentes más brillantes de la historia del cine y la relojería, es innegable». Colaboración conformada por los dos protagonistas, François-Paul Journe y Francis Ford Coppola, en un vídeo publicado por la casa de subastas y la firma de relojes antes de la subasta. «La colaboración es el sexo de la creatividad porque es en ella donde encontramos alegría y soluciones juntos», dice el director de El Padrino en una charla en la que el relojero reconoce que, pese ha mostrarse contrario a la venta de las piezas que crea, ha hecho una excepción por ser el reloj de Francia Ford Coppola: «Amo a este hombre».