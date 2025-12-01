Suscribete a
La Aemet avisa de fuertes lluvias y nieve tras la llegada de un frente frío

Mission to EarthPhase MoonShine Gold Cold Moon: el nuevo reloj de Swatch que solo podrá comprarse cuando nieve en Suiza

La colección Bioceramic MoonSwatch incorpora un nuevo modelo que llegará a las boutiques del mundo el 4 de diciembre, día en que da comienzo la Luna Fría

El reloj de José Luis Martínez-Almeida para ir a 'El Hormiguero': una pieza de coleccionista que se puede comprar por 275 euros

La esfera del nuevo Mission to EarthPhase MoonShine Gold Cold Moon
La esfera del nuevo Mission to EarthPhase MoonShine Gold Cold Moon Swatch
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Los amantes y coleccionistas de la relojería tienen una nueva cita en el calendario y es que desde hace ya varios años, los relojes de la colección Bioceramic MoonSwatch creada por Omega y Swatch se han convertido en todo un éxito de ventas ... con fieles compradores y un público adepto que espera con ganas cada novedad. Es fácil ir por la calle y ver a alguien con alguna de sus misiones, desde la Neptuno a la Luna, la colección cuenta ya con más de diez misiones o lo que es lo mismo, modelos bautizados con el nombre de todos los cuerpos planetarios de nuestro sistema solar. Desde la estrella gigante que se encuentra en el centro hasta el planeta enano situado en su periferia, los once primeros relojes no limitados de la colección Bioceramic MoonSwatch reúnen todas las señas de identidad del legendario Omega Speedmaster Moonwatch, convirtiéndose en una propuesta única y realista del primer reloj que viajó a la Luna.

