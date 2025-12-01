Mission to EarthPhase MoonShine Gold Cold Moon: el nuevo reloj de Swatch que solo podrá comprarse cuando nieve en Suiza

Los amantes y coleccionistas de la relojería tienen una nueva cita en el calendario y es que desde hace ya varios años, los relojes de la colección Bioceramic MoonSwatch creada por Omega y Swatch se han convertido en todo un éxito de ventas ... con fieles compradores y un público adepto que espera con ganas cada novedad. Es fácil ir por la calle y ver a alguien con alguna de sus misiones, desde la Neptuno a la Luna, la colección cuenta ya con más de diez misiones o lo que es lo mismo, modelos bautizados con el nombre de todos los cuerpos planetarios de nuestro sistema solar. Desde la estrella gigante que se encuentra en el centro hasta el planeta enano situado en su periferia, los once primeros relojes no limitados de la colección Bioceramic MoonSwatch reúnen todas las señas de identidad del legendario Omega Speedmaster Moonwatch, convirtiéndose en una propuesta única y realista del primer reloj que viajó a la Luna.

Ahora, ambas casas anuncian el lanzamiento de una nueva edición limitada cuya exclusividad además residirá en algo tan protagonista del invierno como los copos de nieve. La nueva incorporación ha sido bautizada como: MoonSwatch Mission to EarthPhase MoonShine Gold Cold Moon y sale a la venta el 4 de diciembre, día de la Luna Fría, aunque esta no será la única fecha y la disponiblidad dependerá, en cierta medida, de la meteorología. Las boutiques del mundo que venden estas colecciones lo tendrán disponible hasta el 20 de marzo de 2026, día que termina el invierno, pero no obstante, después del primer día (el 4 de diciembre de 2025), solo se podrá comprar cuando esté nevando en Suiza.

Detalles del nuevo reloj Mission to EarthPhase MoonShine Gold Cold Moon Gtres

El nuevo reloj

El Mission to EarthPhase MoonShine Gold Cold Moon se inspira en la magia invernal para ofrecer algo extraordinario como un copo de nieve grabado a láser en el indicador de fases lunares que trasforma cada reloj de este modelo en una pieza única. Como pasa con los copos de nieve, no hay dos iguales. El tono blanco en el que se ha fabricado recuerda a un manto de nieve. Por su parte, la esfera tiene el mismo diseño que sus predecesores, con el innovador indicador de fases terrestres de Swatch y un indicador de fases lunares adornado con el oro MoonshineTM Gold de OMEGA. Situadas a las 9 h se encuentran las emblemáticas ilustraciones del mundo de Snoopy, esta vez con un toque invernal.

Copos de nieve en la esfera del nuevo Mission to EarthPhase MoonShine Gold Cold Moon Swatch

Como todos los modelos Bioceramic MoonSwatch, este reloj está fabricado con Bioceramic, el material patentado de Swatch, y tiene muchas de las icónicas características del legendario Speedmaster Moonwatch de OMEGA, como una caja asimétrica y la famosa escala taquimétrica con el punto sobre el noventa. Los logotipos de OMEGA X Swatch aparecen en la esfera y en la corona. En la parte posterior de la caja se pueden leer las frases inspiradoras de esta misión. La tapa de la pila tiene un diseño inspirado en la Tierra, y la correa de caucho con VELCRO® de color blanco le confiere un toque lleno de estilo.

Al igual que con el resto de relojes de esta colección, solo se podrá comprar un reloj por persona y tienda y su precio de venta será de 385 euros.