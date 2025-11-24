El famoso e histórico Rolex que se ha vendido por 1,5 millones de euros

La compañía de subastas Sotheby's pasó bajo el mazo en su evento de 'Relojes importantes' de principios del mes de noviembre, una pieza excepcional y única, un reloj con mucha historia que ha logrado venderse por la increíble cifra de 1, ... 73 millones de dólares (1,4 millones de euros al cambio actual), pero, ¿qué hace tan especial a este diseño que firma la relojera de lujo Rolex? En primer lugar, que se trata del primer reloj de pulsera práctico e impermeable del mundo, el Oyster es un modelo que se convirtió en un símbolo de resistencia, innovación y aventura.

Y, en segundo lugar, por quién fue su propietaria original. En 1927, Mercedes Gleitze, nadadora y filántropa hizo historia al convertirse en la primera mujer inglesa en cruzar nadando el Canal de la Mancha. Pero, al poco tiempo se vio envuelta en una gran polémica y controversia, pues otra nadadora conocida como Ethel afirmaba haberlo hecho un año antes que ella y aunque, finalmente, se pudo comprobar que había mentido, el daño a su reputación ya estaba hecho.

Rolex le regaló este modelo a la nadadora Mercedes Gleitze convirtiéndola en la primera embajadora de la marca sotheby's

Esto hizo que Gleitze se embarcara de nuevo en esta aventura en el ya legendario 'Nado reivindicativo'. Fue entonces cuando Hans Wilsdorf, fundador de Rolex, vio la oportunidad de hacer historia y conseguir buena prensa. Para ello, decidió regalarle un Rolex Companion Oyster a Mercedes y le pidió que lo llevara puesto durante su hazaña convirtiéndola así en la primera embajadora de la firma. Si bien esta no pudo aguantar y a las diez horas de estar sumergida en aguas heladas tuvo que retirarse, la relojera sí consiguió su objetivo, pues el reloj seguía funcionando perfectamente aun con las condiciones extremas a las que fue sometido.

El reloj tiene un grabado en la parte trasera que hace referencia a su propietaria sotheby's

Antes de ser subastado, este ejemplar permaneció durante 25 años en una colección privada donde se ha mantenido en el mismo estado que se ofreció originalmente y en el que lo mantuvieron los descendientes de la nadadora. El que fuera fiel compañero de vida de Gleitze se ha entregado en la caja de servicio de Rolex de la década de 1970, la misma que utilizó Rolex para devolverle el reloj tras la celebración del 50 aniversario del Rolex Oyster en el observatorio de Greenwich, Londres, en 1976.

El nuevo propietario de esta joya, que lleva grabada la inscripción 'Patent Pending' en el interior de la tapa trasera –es uno de los pocos Oyster anteriores a la aprobación de la patente que se conocen– así como el nombre de la nadadora y del reto en la parte exterior, recibió varias fotocopias de documentos con información sobre la vida, logros y la correspondencia de Mercedes con Rolex.