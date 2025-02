Vendido el reloj de uno de los astronautas del Apolo 11 por casi 800.000 euros

Si hace unos meses salía a la luz una subasta que contaba con polvo lunar recogido por el Apolo 11, material que había estado rodeado de polémica desde su llegada a la tierra, ahora le ha tocado el turno a un reloj que fue propiedad ... del ya fallecido Michael Collins , uno de los astronautas que llegó a la superficie lunar – junto a Neil Armstrong y Edwin Aldrin – en julio de 1969.

La casa de subastas estadounidense Heritage Auctions ha sido la encargada de lanzar al mercado esta verdadera joya de coleccionista. “Este es un reloj increíblemente raro, es una pieza de la historia del espacio y una pieza de la historia de los relojes”, dijo en un comunicado Jim Wolf, director de relojes de la compañía .

Durante la expedición los tres astronautas llevaron un reloj Omega Speedmaster de acero inoxidable. A su vuelta, la marca de relojería suiza decidió emitir una edición limitada a 1.014 unidades de una versión de oro de 18 quilates para conmemorar su regreso a salvo. Los primeros 28 fueron numerados y entregados a los astronautas de la NASA en activo, en orden de antigüedad. Los dos primeros estaban destinados al entonces presidente Richard Nixon y al vicepresidente Spiro Agnew , pero ambos lo rechazaron. Así pues, estas piezas de coleccionista fueron a parar al museo Omega en Suiza . El modelo subastado era el número 19.

El reloj está en muy buenas condiciones © Heritage Auctions

El reloj lleva un grabado en la parte trasera lo que le confiere un valor mayor © Heritage Auctions

Este reloj, que presenta unas condiciones bastante buenas, cuenta, además, con una inscripción en la parte trasera que muestra el nombre del astronauta y una frase que dice “to mark man’s conquest of space with time, through time, on time” (para marcar la conquista del espacio por el hombre en tiempo, a través del tiempo y a tiempo), lo que le aporta aún más valor.

En 2019 la compañía reeditó el diseño para conmemorar el 50 aniversario de tal hazaña. Los relojes que originalmente se vendía por 38.600 euros ahora se revenden por más de 50.000 euros. Este modelo en concreto fue adquirido por un comprador anónimo por casi 800.000 euros.

En la misma subasta se lanzaron otros lotes que consiguieron resultados de cinco cifras como un Rolex Oyster Cosmograph de Paul Newman que alcanzó los 250.000 dólares (unos 236.712 euros al cambio), o un Rolex GMT-Master de oro amarillo que llegó a los 103.125 dólares (unos 97.643 euros al cambio).