La tiara con la que podría casarse la princesa Eugenia de York

Está todo listo para que en menos de un día la hija del duque y la duquesa de York celebre su boda con Jack Brooksbank, su novia desde hace siete años. El próximo 12 de octubre, Eugenia de York y Jack Brooksbank protagonizarán la segunda boda real del año en Reino Unido, que tendrá lugar en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, el mismo escenario del enlace del Príncipe Harry y Meghan Markle.

La boda real volverá a congregar a numerosos miembros de la familia real británica entre los que no faltarán la reina Isabel II, el príncipe Carlos, la duquesa de Sussex o la duquesa de Cambridge, entre otros.

Sarah Ferguson, con la tiara de York, y el príncipe Andrés durante su enlace - © Gtres

Al igual que en la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry, son muchas las especulaciones que giran en torno al evento, una de ella es el esperado estilismo de la novia sobre el que no se han desvelado detalles, no solo el vestido (gran protagonista de un día tan especial) sino de la tiara que podría lucir. En este caso, y al contrario que pasó con Meghan Markle, parece que la mayoría de expertos de la casa real británica apuntan a que la elección de la tiara que llevará Eugenia de York no es tan misteriosa.

Sarah Ferguson con la tiara de York

Según se informa en medios británicos, los especialistas están casi convencidos de que la princesa seguirá los pasos de su madre, eligiendo la tiara de York para su gran día.

La tiara de York fue hecha a medida para Sarah Ferguson por los joyeros Garrard en 1986, y le fue entregada como regalo de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, a su ahora exnuera. La tiara está montada con diamantes sobre platino, destacando en la parte superior un diamante de cinco quilates.

Fergie, como se conoce popularmente a la duquesa de York, usó la pieza para su boda con el príncipe Andrés, por lo que podría ser una forma adecuada para que Eugenia le rinda homenaje a su madre en el día de su boda.

Imagen del anillo de compromiso de Eugenia de York - EFE

Otra de las joyas que han adquirido un gran protagonismo en este enlace fue el anillo de compromiso. Un impresionante anillo de zafiro y diamantes cuyo valor se calcula en 7.000 libras; una pieza de joyería que recuerda al anillo que su padre, el Príncipe Andrés, entregó a Sarah Ferguson en 1986 para sellar su boda.